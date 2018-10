Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif komisyonda kabul edildi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifin birinci maddesinde verilen önergeyle kanun teklifinin adı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi olarak değiştirildi.

Teklifle, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek.

4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile kurulan Türkyie Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ünvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabii olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.

Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilecek.

Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.

Personel istihdamı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi personeli, İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Bankada İş Kanuna tabi olarak çalışanlarla banka arasında çıkan ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli olacak. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilecek. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma Fonu

Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulacak.

Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve bu fonun bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı işlemler, raporlama esasları, fonun iç denetimi ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğü ile belirlenecek. Türkiye Kalkınma Fonu'nun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye Kalkınma Fonunun ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi olmayacak.

Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak bankanın gerek duyması halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler izlenebilecek.

Türkiye Kalkınma Fonunun yapacağı iş ve işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad altında ücret veya masraf ödenmeyecek.

Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisna olacak.

Alt fonlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak

Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun altında kurulacak alt fonlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

Banka, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip olduğu paylar nedeniyle Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere tabi olmayacak.

Denetim

Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştay'a sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay tarafından hazırlanan raporun TBMM'ye sunulması suretiyle yapılacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ve iştirakleri, Harcırah Kanununa, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna, Taşıt Kanununa, Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununa tabi olmayacak.

Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

Bankanın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında banka üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurt dışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler, teminattan, damga, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden ve tüm harçlardan istisna olacak.

Yüzde 30 ila yüzde 50 arasında teşvik

Emeklilik hakkı kazanan Banka personelinin emekli ikramiyelerine yüzde 30 ila yüzde 50 arasında teşvik verilecek.

Teklife göre, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinde, 1 Ocak 2021'den itibaren İş Kanunu'na tabi olmayan personel çalışamayacak.

Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personel yürürlük tarihinden itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip eden 90 gün içinde Bankaya bildirimde bulunacak.

Söz konusu personel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilecek. Bu personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 30 Eylül 2020'ye kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen personelin Bankada herhangi bir statüde tekrar istihdamı mümkün olmayacak.

Bankaca isimleri bildirilen personelin atama teklifleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a göre kura usulüyle gerçekleştirilecek.

Personelin nakledileceği kadro ve pozisyonlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un Geçici 2'nci maddesi kapsamında istihdam edilen personelden, bu madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek ve kıdem tazminatına esas hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabında sayılacak.

İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin, Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılacak.

Banka personelinden emeklilik hakkını kazananlardan 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine 3 yıldan fazla, 5 yıldan az kalanlar için yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazla ödenecek.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek kanun hükümlerini cumhurbaşkanı yürütecek.

