Irak'ın kuzeyi Zap'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullandı.
Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/EpLqn7SCaZ
Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/EpLqn7SCaZ— TSK (@TSKGnkur) 3 Ekim 2018