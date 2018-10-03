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Irak'ın kuzeyi Zap'a hava harekatı - Son dakika haberleri

Irak'ın kuzeyi Zap'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelere saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullandı.

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