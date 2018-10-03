'Emeklilikte yaşa takılanların değerlendirmesini Meclis yapar'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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