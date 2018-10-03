Kalın: Suudi gazeteci hala başkonsoloslukta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünden bu yana kayıp olduğu iddia edilen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.
Konuyu takip ettiklerini belirten Kalın, "Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğunda. Takip etmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaşıkçı dünden bu yana kayıptı
Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamadığı belirtiliyordu.
Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
- "Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bugün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkamamış olmasını endişe ile izliyoruz. Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul'da bir süreden beridir bulunan Kaşıkçı'dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan'da son dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında derin bir endişe yaratmıştır. Türk Arap Medya Derneği olarak Suudi Arabistan Krallığı makamlarından Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili acil bir açıklamayı beklemekle birlikte, İstanbul Suudi Başkonsolosluğu binasından özgürce çıkması ve Washington Post'ta yazdığı yazılarına dönmesini acilen bekliyoruz"