Son dakika... Cemal Kaşıkçı bulundu mu? Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama Kalın: Suudi gazeteci hala başkonsoloslukta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamamasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "İlgili birimlerimiz konuyu takip ediyor. Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğunda. Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Ekim 2018, 19:21 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, 19:27 Yeni Şafak