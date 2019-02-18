Ekonomi Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmanın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmanın

Bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak. Bunu, 12,9 milyar lira ile iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri, 10,8 milyar lirayla eğitim, 7,7 milyar lirayla enerji, 5 milyar lirayla sağlık ve 4,9 milyar lirayla ise tarım sektörüne yönelik yatırımlar izleyecek. Mahalli idarelere ise 52,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Kamu yatırımlarının yüzde 31'i ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek.
Kamu yatırımlarının yüzde 31'i ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek.

Kamu yatırımlarına bu yıl 65,4 milyar lira kaynak ayrılırken, yatırımlarda aslan payını alan yaklaşık 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü oldu.

2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemelere göre, bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının 13,3 milyar lirası yeni projelere, 51,1 milyar lirası devam eden projelere ve 980,6 milyon lirası etüt projelere harcanacak.

Kamu yatırımlarının yüzde 31'i ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek.Programda, ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması bu yıl 20,3 milyar lira oldu.

Söz konusu bütçenin 2,9 milyar lirası yeni projelerden, 17 milyar lirası devam eden projelerden, 400 milyon lirası da etüt projelerden oluştu.

  • Ulaştırma sektörü için ayrılan tutarın 7,5 milyar lirası demir yolu, 6,7 milyar lirası karayolu, 4,3 milyar lirası kent içi ulaşım, 1 milyar lirası hava yolu, 344 milyon lirası otoyollar, 321,6 milyon lirası deniz yolu, 151,8 milyon lirası haberleşme yatırımlarına tahsis edildi.

Bu yılki kamu yatırımlarında, ulaştırmadan sonra en yüksek payı 12,9 milyar lira ile iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri aldı.

Bunu 10,8 milyar lira ile eğitim, 7,7 milyar lira ile enerji, 5 milyar lira ile sağlık ve 4,9 milyar lira ile tarım, 2,1 milyar lira ile madencilik, 841,1 milyon lira ile imalat, 406,2 milyon lira ile konut, 343,5 milyon lira ile turizm sektörleri takip etti.

Öte yandan kamu yatırımlarına ayrılan 65,4 milyar liralık kaynağın, 13,8 milyar lirası KİT'ler, 85,2 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca kullanılacak. Mahalli idarelere ise 52,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

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