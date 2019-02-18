Erdoğan: Pahalılık sürerse tanzim satışı 81 ilde yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da halka hitap etti.

Erdoğan, "Tanzim satış çadırlarını kurduk, bunları daha da geliştiriyoruz genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu mantık devam ederse bu işi TESKOM, TESK bunlarda oturacağız, konuşacağız. 81 vilayetin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız" dedi.