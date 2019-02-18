Ekonomi Erdoğan Pahalılık sürerse tanzim satışı 81 ilde yapacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması: Pahalılık sürerse 81 ilde yapacağız

Erdoğan: Pahalılık sürerse tanzim satışı 81 ilde yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden tanzim satışlara ilişkin, "Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışları 81 ilde yapacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanzim satışlar Ankara ve İstanbul'da belirlenen merkezlerde gerçekleşiyor.
Tanzim satışlar Ankara ve İstanbul'da belirlenen merkezlerde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da halka hitap etti.

Erdoğan, "Tanzim satış çadırlarını kurduk, bunları daha da geliştiriyoruz genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu mantık devam ederse bu işi TESKOM, TESK bunlarda oturacağız, konuşacağız. 81 vilayetin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız" dedi.

Online tanzim satışı başladı
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Tanzim satışlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da online olarak uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
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epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları:
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Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir.
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Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir.
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Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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pttavm'nin 'Türkiye Kazanacak' etiketiyle sattığı ürünler için kampanya geçerlilik tarihi : 11-02-2019 01-05-2019 belirtilirken, ürünlerin birçoğunun tükendiği gözlendi.
Online tanzim satışı başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.
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