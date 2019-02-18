Ekonomi Benzine zam geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin fiyatlarına zam geldi - Zam sonrası benzinin pompa fiyatı ne kadar oldu?

Benzine zam geldi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünleri üzerinde oluşan fiyat artışı beklentisi benzinde gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatına 27 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 10 kuruştan 6 lira 37 kuruşa kadar yükselmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılıyor.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

27 KURUŞ ARTIŞ OLACAK

yenisafak.com'un Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) edindiği bilgiye göre 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 27 kuruş zam yapıldı.

ZAM SONRASI BENZİNİN 3 İLDE LİTRE FİYATLARI

Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa yükselirken, Ankara'da bu rakam 6 lira 16 kuruştan, 6 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 6,14'ten 6,41 seviyesine çıkmış olacak.

Akaryakıtta kritik uyarı: Önlem alınmazsa kötü etkileyecek
EKONOMİ
Akaryakıtta kritik uyarı: Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

EPGİS Başkanı Aktaş: Eşel mobil sistemi tekrar devreye alınmalı
EKONOMİ
EPGİS Başkanı Aktaş: Eşel mobil sistemi tekrar devreye alınmalı
/**/
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'te çifte saldırı

İdlib'te çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 30 yaralı var.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörev alındı

İstifa etmeyincegörev alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.
8 milyar liralık bina

8 milyar liralık bina

Amerikalı dev banka satın almak için görüşüyor.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.