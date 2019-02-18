Benzine zam geldi

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

27 KURUŞ ARTIŞ OLACAK

yenisafak.com'un Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) edindiği bilgiye göre 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 27 kuruş zam yapıldı.

ZAM SONRASI BENZİNİN 3 İLDE LİTRE FİYATLARI

Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'da 6 lira 10 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 37 kuruşa yükselirken, Ankara'da bu rakam 6 lira 16 kuruştan, 6 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 6,14'ten 6,41 seviyesine çıkmış olacak.

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