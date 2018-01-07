EkonomiKapadokyaya gelen turist sayısı 2,2 milyona ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapadokya'ya gelen turist sayısı 2,2 milyona ulaştı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 artarak, 2,2 milyona ulaştı. Nevşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ekici, "Dünyanın her köşesinden Kapadokya'ya ziyaretçi geliyor ancak 2017 yılının sürprizi Ruslar oldu. Rusya, Kapadokya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk 10 ülke arasında yer aldı. 2018 yılının daha verimli geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber MerkeziAA
Kapadokya
Kapadokya

Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 turist ziyaret etti. Kapadokya'ya en çok turist gönderen ülkelerin içinde Rusya, ilk 10'a yerleşti.

Peribacaları, kayadan oyma manastırları, tarihi yer altı yerleşimleri ve mağara otelleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan, sıcak hava balon turlarıyla görkemli manzaranın kuş bakışı izlenebildiği Kapadokya'da, turist sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 artış gösterdi.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında 1 milyon 493 bin 493 kişinin ziyaret ettiği bölgedeki müze ve ören yerlerini gezen turist sayısı, 2017'de 2 milyon 206 bin 372'ye ulaştı.

  • Yıl içinde en çok turisti ağustos ayında ağırlayan Kapadokya’daki müze ve ören yerlerine söz konusu dönemde 324 bin 686 ziyaret gerçekleştirildi.

En çok talep gören turistik merkezlerin başında 689 bin 989 kişinin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı. Hacı Bektaş Veli Müzesi 523 bin 273, Kaymaklı Yeraltı Şehri 318 bin 30, Derinkuyu Yeraltı Şehri 299 bin 282, Zelve Ören Yeri ise 102 bin 165 kişi tarafından ziyaret edildi.

2017 yılının sürprizi Ruslar oldu

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, yaptığı açıklamada, 2017'nin bir önceki yıla göre Kapadokya turizmi açısından toparlanma dönemi olduğunu belirtti.

  • Dünyanın her köşesinden turist çeken bölgeye 2017 yılında Rus turistlerin de rağbet göstermeye başladığını anlatan Ekici, Kapadokya'ya en çok turist gönderen ülkelerin içinde Rusya'nın ilk 10'a yerleştiğini kaydetti.

Ekici, 2018 yılının Türk turizmi açısından çok daha bereketli olacağına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2017, Kapadokya turizmi açısından toparlanma yılı oldu. Uzakdoğulu ziyaretçilerimiz bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Genel anlamda 2017 yılı Kapadokya açısından olumlu geçerek, turist sayısında yüzde 48 artış görüldü. Kapadokya, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin yanında aktivite çeşitliliğin de bol olduğu bir bölgedir. Vazgeçilmezlerimizden olan sıcak hava balon turlarının beraberinde, atlı ve ATV turları ile doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadiler arasındaki yürüyüş aktiviteleri yoğun talep görüyor. Dünyanın her köşesinden Kapadokya'ya ziyaretçi geliyor ancak 2017 yılının sürprizi Ruslar oldu. Rusya, Kapadokya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk 10 ülke arasında yer aldı. 2018 yılının daha verimli geçeceğini düşünüyoruz."

Çinli turistler için bu yıl çeşitli hazırlıklar yapıldığını aktaran Ekici, "Nevşehir Valiliği'nin koordinatörlüğünde Göreme beldesinde 'CappadoChina' adıyla hazırlanan proje kapsamında Çin sokağı oluşturarak, bu ülkeden gelecek turistlerin daha çok ilgisini çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bölgede en çok ziyaret edilen turistik merkezler ve ziyaret eden turist sayısı şöyle:

  • Turistik merkezin adı: 2016 yılı ziyaretçi sayısı 2017 yılı ziyaretçi sayısı
  • Göreme Açık Hava Müzesi 510 bin 115 688 bin 989
  • Hacı Bektaş Veli Müzesi 334 bin 93 523 bin 273
  • Kaymaklı Yeraltı Şehri 43 bin 115 318 bin 30
  • Derinkuyu Yeraltı Şehri 285 bin 885 299 bin 282
  • Zelve Ören Yeri 96 bin 570 102 bin 165
  • 2016 yılı ziyaret eden turist sayısı 2017 yılı ziyaret eden turist sayısı Artış oranı
  • 1 milyon 493 bin 493 2 milyon 206 bin 372

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