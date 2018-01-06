Ekonomi20 milyondan fazla yabancıya e-Vize
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-Vize nedir, nasıl başvurulur? En çok vize verilen ülkeler hangileri?

20 milyondan fazla yabancıya e-Vize

Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar başvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldı. En çok vize düzenlenen ülkeler İngiltere, Irak, Hollanda, Belçika ve Polonya olarak kayıtlara geçti

Haber MerkeziAA
20 milyondan fazla yabancıya e-Vize
20 milyondan fazla yabancıya e-Vize

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, sınır kapılarında uygulanan "bandrol" vizenin yerini 17 Nisan 2013'ten itibaren elektronik vize aldı.

23 MİLYON BAŞVURU

e-Vize'nin uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geçen süre içinde 23 milyon 254 bin 597 yabancı turist, e-Vize başvurusu yaptı. Başvuruların 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize'ye dönüşürken, e-Vize'ye dönüşme oranı yüzde 88,09 olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK 17 BİN VİZE

Verilere göre, yaz aylarında artış göstermekle birlikte günlük ortalama 15-17 bin e-Vize verildi. Söz konusu dönemde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK VİZEYİ İNGİLİZLER ALDI

Bu dönemde en çok vize düzenlenen ülke 5,8 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere'yi yaklaşık 2,6 milyon ile Irak, 2,1 milyon ile Hollanda ve 1,1 milyon ile Belçika izledi. 1'er milyon ile Polonya ve Suudi Arabistan, 856 bin ile ABD, 734 bin ile Çin Halk Cumhuriyeti, 662 bin ile Norveç, 621 bin ile Kuveyt en çok e-Vize alan diğer ülkeler oldu.

En çok vize verdiğimiz ülkeler
FOTOĞRAF11
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İşte son 6 yıl içinde en çok vize verdiğimiz ülkeler...
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İngiltere 5.769.815
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Irak 2.619.262
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Hollanda 2.164.142
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Belçika 1.119.294
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Polonya 1.040.445
Title
Suudi Arabistan 1.001.006
Title
A.B.D. 856.335
Title
Çin Halk Cumhuriyeti 734.482
Title
Norveç 662.181
Title
Kuveyt 620.831
En çok vize verdiğimiz ülkeler
Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar başvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldı. En çok vize düzenlenen ülkeler İngiltere, Irak, Hollanda, Belçika ve Polonya olarak kayıtlara geçti.
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457 MİLYON LİRA GELİR

Söz konusu dönemde e-Vize kapsamında toplanan vize harcı 457 milyon 78 bin 762 dolar olurken, bu rakam sadece 2017'de 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerçekleşti.

9 DİLDE HİZMET

Sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilen e-Vize başvuruları bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kişi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapılabiliyor.

e-Vize başvurusunun yapıldığı www.evisa.gov.tr, Çince'den Hollandaca'ya kadar 9 dilde hizmet veriyor.

e-Vize başvurusu için "www.evisa.gov.tr"nin yanı sıra tamamı Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere toplam 10 adet kiosk hizmet veriyor. Sınırlara gelen yabancılar, bu kiosklar yardımıyla e-Vize'lerini kredi ya da banka kartları ile de alabiliyor. Sistemin devreye alındığı günden bu yılın başına kadar toplam 280 bin 491 e-Vize, kiosklar sayesinde verildi.

3 DAKİKADA TAMAM

Bireyler www.evisa.gov.tr üzerinden ortalama 3 dakika içinde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaçlı seyahatler için Türkiye vizesi, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı temsilcilikleri, hudut kapıları ve e-Vize Başvuru Sistemi üzerinden ediniliyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde yapılan vize başvuruları tüm yabancılara açıkken, hudut kapıları ve e-Vize sistemi üzerinden başvurular, ancak belirli ülke vatandaşları için gerekli bazı şartları yerine getirmeleri kaydıyla mümkün oluyor.

Yurt dışı temsilciliklerden yapılacak başvurular öncesinde e-Vize’den farklı olarak "www.visa.gov.tr" adresi üzerinden yabancıların ön başvuru yapması isteniliyor. Ön başvuruda yabancının kimlik, pasaport ve diğer bilgileri, taranmış fotoğrafı, taranmış uçuş ve konaklama bilgileri, referansları ve benzeri bilgilerin sisteme yabancı tarafından yüklenmesi isteniyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra yabancı temsilciliklerden randevu alarak etiket vize başvurusunu şahsen yapabiliyor.

Yabancıların yüzde 82,56'sı sisteme 5 üzerinden 5 puan verdi

Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nde ise başvuru sahipleri, internet bağlantısı olan her yerden ve her zaman kimlik, seyahat belgesi ve seyahat tarihlerine ilişkin alanları doldurmaları ve vize harcını online olarak ödemeleri şartıyla e-Vize alabiliyor.

Başvuru sonrasında sistemi kullanan yabancıların sistem hakkındaki fikirleri soruluyor ve 5 üzerinden sisteme puan vermeleri isteniyor. 2017 yılında sistemi kullanan yabancıların yüzde 82,56'sı 5 üzerinden 5 puan, yüzde 9,70'i ise 5 üzerinden 4 puanla sistemi değerlendirdi. Sistem hakkında yapılan yorumlar ise "https://www.evisa.gov.tr/comments/" adresinden düzenli olarak yayınlanıyor.

e-Vize'nin hizmete girdiği 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar en çok vize verilen ülkeler şöyle:

1 İngiltere 5.769.815
2 Irak 2.619.262
3 Hollanda 2.164.142
4 Belçika 1.119.294
5 Polonya 1.040.445
6 Suudi Arabistan 1.001.006
7 A.B.D. 856.335
8 Çin Halk Cumhuriyeti 734.482
9 Norveç 662.181
10 Kuveyt 620.831

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