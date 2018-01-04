Diriliş oyuncusu Saraybosna'da kahveci açtı

Hollywood'da oyunculuk geçmişi de olan fötr şapkalı kahveci Reshad Strik, entarisi ve uzun beyaz saçlarıyla otantik çaycı Husejin Dzirlo, elinde çekici ve boynunda önlüğüyle şehrin tek kadın bakır ustası Nermina Alic, bakır ustası ve aynı zamanda kaykay tutkunu Sulejman Hrgic ve sokağın şifacısı hacamatçı Haris Lagumdzija,

tarihi sokağın renkli kahramanları.



'Keyif Bakanlığı'nı açtı

Hollywood filmlerinde rol almasının yanı sıra Türkiye'de de "Diriliş Ertuğrul" ve "Filinta" dizilerinde oynayan aktör Reshad Strik, Kovaci'nin en sevilen karakterlerinden biri. Burada açtığı "Keyif Bakanlığı" anlamına gelen "Ministry of Cejf" isimli küçük kafesinde, dünyanın birçok yerinden hayranlarını ağırlayan Strik, kendisiyle bütünleşen fötr şapkasını da başından hiç çıkarmıyor. Strik, duvarlarında rol aldığı filmlerin posterlerinin asılı olduğu, ocağında Türk çayının eksik olmadığı kafesinde, farklı damak tatlarına uygun değişik türde kahveler de pişiriyor.

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Strik, yaptığı açıklamada, kahveyi ve tarihi Başçarşı'yı çok sevdiğini belirterek Kovaci Sokağı'nın Saraybosna'nın en eski sokaklarından biri olduğunu ve buradaki esnafla bir aile gibi olduklarını ifade etti. Konuklarının en çok kahveyi beğendiğini anlatan Strik, "İnsanlar buraya beni görmeye ve aynı zamanda kahve içmeye geliyor, mutlu oluyor." dedi.