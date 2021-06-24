Sanayide sevindiren rakam: Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı Bin 749 iş yeri ile yapılan İktisadi Yönelim Anketi verilerine göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Haber Merkezi 24 Haziran 2021, 11:13 Son Güncelleme: 24 Haziran 2021, 11:19 AA