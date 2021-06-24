Ekonomi Sanayide sevindiren rakam Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı
İŞ DÜNYASI

Sanayide sevindiren rakam: Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı

Bin 749 iş yeri ile yapılan İktisadi Yönelim Anketi verilerine göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Haber Merkezi AA
Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.

Böylece KKO, son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.

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