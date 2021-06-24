Gündem Kanal İstanbulda temel atma törenine 2 gün kaldı Son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul'da temel atma törenine 2 gün kaldı: Son durum havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. İlk temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı projede son durum havadan görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Kanal İstanbulda temel atma töreni ne zaman? Kanal İstanbulda son durum
Kanal İstanbul'un çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor.

Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor.
Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.
Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.

Törene 2 gün kala hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
EKONOMİ
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu

Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.
Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.

Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinin fotoğrafını paylaşmıştı.n
Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinin fotoğrafını paylaşmıştı.n

Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için çalışmalar başladı
OYNAT 00:49
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için çalışmalar başladı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü temelinin 26 Haziran'da atılacağı açıklandı. Temel atılacak bölgede hummalı çalışmalar dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını duyurmuştu. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan çalışma dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü. Görüntüler Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulduğu şeklinde yorumlandı.
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