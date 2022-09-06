Klimov: Avrupa bizden gaz almayarak zarar ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genel başkanlığını yaptığı Birleşik Rusya Partisi yöneticisi Andrey Klimov, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Klimov, Ankara'daki temasları kapsamında, diplomasi ve siyaset muhabirleriyle de bir araya geldi. Rusya Büyükelçiliğinde gerçekleşen toplantıda Klimov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Rusya Büyükelçiliğinde gerçekleşen toplantıda Klimov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZ KRİZİNDE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Klimov Rusya'dan gaz alan ülkelerin çok kar ettiğini kaydederek, "Avrupa bizim gazımız almayarak kendi halkına zarar veriyor. Hindistan bizden 10 kat daha fazla gaz almaya başladı. Diyorlar ki başka fiyatlardan alalım. Ama ticaret içinde en çok başarılı olanlar da onlar. Satıyorlar yani. Başkalarına satıyorlar bizden alıp" dedi.

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Klimov, "Gaz fiyatı 2020 yılında pandemi sürecinde 100 avro civarındaydı. Şuan da 2 bin 500 avro civarında. Kuzey Akım-2 boru hattı çoktan yapılmıştır. Bu boru hattının içinde gaz da vardır. Bugünden başlanarak kullanılabilir. Ama istemiyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Nasıl bu problemi çözebilirsiniz? Bizim açımızdan herhangi bir kriz yok. Aracı böyle bir durumda ne yapabilir, anlayamıyorum" şeklinde konuştu.

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İKİ TARAFLI İLİŞKİLER ÇOK İYİ NOKTADA

Rusya-Türkiye ilişkileri gerçekten yüksek seviyelerde bulunduğunu anımsatan Klimov, "Devletlerimiz eşsiz ilişkiler kurmuştur. Sadece liderlerimiz de görüşmeleri ve konuşmaları hakkında konuşmuyorum. Ama bu görüşmelerin enginliği hakkında konuşuyorum. Bu görüşmelerde çok önemli konular gündeme gelmektedir. Bu konular da iki taraflı ilişkilerden daha geniş kapsamlı konulardır. Tabi ki ilişkilerimizde bazı problemler var ama bu problemler yapılan görüşmeleri zedeleyen konular değildir. Onun için ilişkilerimiz örnek olabilir" diye konuştu.

LİDERLERİMİZ SAKILI TUTULMASINI GEREKENİ BİLİYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok dikkatli bir şekilde yürütüldüğü kaydeden Klimov, "Avrupa ve diğerler ülkelerin liderleri, görüşmeler tamamlandıktan sonra hemen gazetecilere koşarak her şeyi anlatıyorlar. Olan ve olmayan şeyleri de anlatıyorlar. Allaha şükür bizim liderlerimiz arasında öyle bir şey yok. Bu diyalog devam ediyor. Ki sağlam ve istikrarlı bir diyalog" açıklamasında bulundu.

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ABD SADECE YUNANİSTAN'I KIŞKIRTMIYOR

ABD'nin sadece Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtmadığını kaydeden, "Amerika'nın amacı NATO içinde harmoni oluşturma ama bence NATO harmoni oluşturan bir örgüt değil. Onun için ABD sadece Türkiye-Yunanistan değil başka ülkeleri çatışmalara sokmak istiyor. Amacı bu çatışmaların üzerinde durup, bu ülkeleri yönetmek" dedi.

S-400 ZARAR VERECEK BİR ŞEY DEĞİL

Klimov, S-400'ler ve Suriye konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun gibi hassas konularda sükûnet olması gerektiren görüşmelerdir. Zaman zaman bu sükûnetten dolayı dedikodu çıkıyor. Tek bir şey söyleyebilirim: Bence S-400 konusunda herhangi bir engelleme yok Türkiye-Rusya ilişkilerinde. S-400 karşı tarafa zarar verebilecek bir şey değildir. Çünkü S-400 savunma sistemidir. Mesela ABD'nin Yunanistan'a sattığı uçaklar saldırı içindir.

"SURİYE PROBLEMİ SURİYE’DEN KAYNAKLANMIYOR"