Dünya Rusya Avrupaya doğalgaz hattını kapattı
AVRUPA

Rusya Avrupa'ya doğalgaz hattını kapattı

Rusya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini açıkladı. Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Kuzey Akım 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti.

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Haber Merkezi Diğer
​Rusya Avrupaya doğalgaz hattını kapattı
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Rusya, yaptırımlar kalkana kadar Avrupa'ya gaz akışını durdurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım'la ilgili sorunların Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle yaşandığını anlatan Peskov, "Hattaki destek üniteleri yaptırımlar nedeniyle ortadan kalktı ve tüm yük tek bir üniteye bindirilmişti ve bu ünitenin de ciddi bir bakıma ihtiyacı var." dedi.

Financial Times'ta yer alan habere göre; Kuzey Akım'dan sevkiyatların, yaptırımların kalkması halinde tekrar başlama ihtimaline yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle. Yaptırımlar, hatta bakım yapmamızı, uygun yasal garantiler olmadan sevkiyat yapmamızı, yasal garantiler vermemizi engelliyor. Durumu mevcut hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı bu yaptırımlardır." diye konuştu.

GAZPROM ARIZA DEMİŞTİ

Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.

Kuzey Akım-1’de vanayı kapattı
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Kuzey Akım-1’de vanayı kapattı

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA ANINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırken Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi.

Almanya'da doğalgaz zammı protestosu: 'Kuzey Akım 2'yi açın'
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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti. Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti. Reuters haber ajansına göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova 'Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?' dedi. Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.


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