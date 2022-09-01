AK Parti’ye Rusya’dan ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genel başkanlığını yaptığı Birleşik Rusya Partisi yöneticisi Andrey Klimov, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. 5 Eylül'de Ankara'da bulunacak olan Rus Senatör Klimov, AK Parti heyeti ile görüşecek. Birleşik Rusya Partisi ile AK Parti Arasındaki Etkileşim ve İşbirliği Anlaşması gereği gerçekleştirilen ziyaret kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Rusya ile Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile görüşecek. 6 Eylül'de ise İstanbul'a geçek olan Klimov, TBMM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı

Akif Kılıç ile görüşecek.

 HABER MERKEZİ - ANKARA