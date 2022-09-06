Gazprom’dan Avrupa’yı titreten reklam: 'Kış büyük olacak'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki gaz sorunuyla ilgili açıklama: Bizim hiçbir sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamlelerine değinen Erdoğan, "Kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." ifadelerini kullandı. Avrupa'daki gaz tedariki sorununun Türkiye'de yaşanmayacağını da vurgulayan Erdoğan, "Türkiye için herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" dedi.