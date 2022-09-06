Dünya Gazpromdan Avrupayı titreten reklam Kış büyük olacak
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Gazprom’dan Avrupa’yı titreten reklam: 'Kış büyük olacak'

Gazprom, Avrupa Birliği AB ülkelerinin buz altında kaldığını temsil eden bir reklam filmi videosu paylaştı ve “kış büyük olacak” sloganını kullanarak Avrupa Birliği’ne adeta göz dağı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazprom’dan Avrupa’yı titreten reklam: Kış büyük olacak
GAZPROM

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.

Reklam filmiyle gözdağı verildi

Gazprom bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin buz altında kaldığını temsil eden bir reklam filmi videosu paylaştı.

Reklam filminde “Kış büyük olacak, yalnızca alacakaranlık ve kar”sloganını kullanarak Avrupa Birliği’ne adeta göz dağı verdi.

Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak
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Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak
Doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklayan Rus enerji şirketi Gazprom, yayınladığı videoyla bu kışın Avrupa'da zor geçeceğini öne sürdü.

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