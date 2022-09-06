Gazprom’dan Avrupa’yı titreten reklam: 'Kış büyük olacak'

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.
Reklam filmiyle gözdağı verildi
Gazprom bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin buz altında kaldığını temsil eden bir reklam filmi videosu paylaştı.
Reklam filminde “Kış büyük olacak, yalnızca alacakaranlık ve kar”sloganını kullanarak Avrupa Birliği’ne adeta göz dağı verdi.