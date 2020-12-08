Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Koronavirüs testinde kritik tarih 22 Kasım Ücret iadesi isteyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs test ücretine 250 TL'den fazla ödeyenlere çağrı: Para iadesi alabilirsiniz

Koronavirüs testinde kritik tarih 22 Kasım: Ücret iadesi isteyin!

Koronavirüs test ücretine Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250 TL'lik tavan ücretin üstünde bir ödeme yapanlara hukukçulardan çağrı geldi. Test ücretlerine ilişkin para iadesi için kritik tarihin 22 Kasım olduğuna vurgu yapan hukukçular bu tarih sonrası söz konusu bedelin üzerinde yapılan tüm ücretlerin iadesi için faturalar ile birlikte ilgili özel sağlık kuruluşuna başvurulabileceğini, sonuç alınamaması halinde ise tüketici hakem heyetlerine gidilebileceğini kaydediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Koronavirüs test ücretine 250 TL'den fazla ödeme yapanlar ücret iadesi talebinde bulunabilecek.
Koronavirüs test ücretine 250 TL'den fazla ödeme yapanlar ücret iadesi talebinde bulunabilecek.

Koronavirüsün tespiti için yapılan PCR testlerinin özel hastanelerde değişen fiyatlarına ilişkin kasım ayının son haftasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderilmişti.

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde Kovid-19 koronavirüs hastalığı pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği kaydedilmişti.

Koronavirüs test ücretinde tavan fiyat 250 TL olarak belirlendi.

Bakanlık limit koydu ancak vatandaşı sömürmeye devam ediyorlar: İstanbul'da bazı özel hastanelerde hala yüksek test ücreti alınıyor
KORONAVİRÜS
Bakanlık limit koydu ancak vatandaşı sömürmeye devam ediyorlar: İstanbul'da bazı özel hastanelerde hala yüksek test ücreti alınıyor

TEST ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı'nın yazısı sonrası hukukçular ise koronavirüs testi için 250 liradan fazla ücret ödeyenlere geriye dönük ücret iadesi talebinde bulunabileceklerine ilişkin çağrı da bulunuyor.

Koronavirüs sürecinde yoğun olarak test yapıldığını ve bazı özel hastanelerin bu testlerden uçuk ücretler talep edildiğine ilişkin çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayarak koronavirüs test ücretinde üst sınırı 250 TL olarak belirlediğine vurgu yapan Avukat Burak Alcan, PCR testinin fiyatı ile ilgili yayınlanan genelgede test ücretlerine ilişkin de bütün numune alma ve test noktalarında da bu ücretin dışında bir ücret talep edilmeyeceğinin altının kesin olarak çizildiğini de dile getirdi.

250 TL'lik ücretin üstünde ödeme yapanlar para iadesi için başvurabilecek.

Kovid testi 250 lirayı geçemez
KORONAVİRÜS
Kovid testi 250 lirayı geçemez

HUKUKA AYKIRI İADESİNİ İSTEYİN

Koronavirüs test ücretlerinde 250 TL'lik tavan sınırlaması olmasına rağmen, bazı özel hastanelerin pandemi sürecinin vermiş olduğu belirsiz durumdan istifade etme amacıyla PCR testi (Covid-19 Testi) işleminin yayınlanan genelgede belirlenmiş ücretin çok daha üzerinde fahiş fiyatlarla yapıyor olduğu bilgisinin de olduğunu ifade eden Alcan, ''Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği belirlenmiş olan yasaklar madde 66’da da belirtilmiştir. Bu yasaklar kapsamında kalan iş ve işlemler değerlendirildiğinde ve genelge ile birlikte ele alındığında, test yaptırmak isteyen vatandaşlardan keyfi bir tutumla yüksek ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu açıkça ortadadır. PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesinin de sağlanması mümkündür. Kanaatimce öncelikle genelgede belirlenmiş olan 250 TL ücret üzerinde yapılan ödeme için, testi yaptırdıkları kuruma faturalarını da ekleyerek yazılı şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir.'' dedi.

Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?
KORONAVİRÜS
Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Bahse konu sağlık kuruluşunun 250 TL’nin üzerinde kalan ve fazladan alınan ücretin iadesini gerçekleştirmemesi halinde tüketici hakem heyetine başvuru yaparak ücret iadesi yoluna gidilmesinin de mümkün olduğunu kaydeden Alcan, ''Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 16 gereği her sağlık tesisi mesul müdür sorumluluğunda işlemlerini yürütür. Mesul Müdür, PCR testi için talep edilen fazla ücretten dolayı ayrıca sorumludur.'' diye konuştu.

Kimi özel hastanelerin bin TL2ye yakın koronavirüs test ücreti talep ettiği öne sürülmüştü.

PARA CEZASI VE KAPATMA UYGULANABİLİR

Bunun yanı sıra genelgeye aykırı olarak fazladan ücret alınması ve aykırı uygulamaların tekerrürü halinde ise 992 sayılı “Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu” gereği idari para cezaları ve ilgili sağlık tesisine uygulanacak idari yaptırımlar söz konusu olabileceğine de dikkat çeken Alcan sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kanunda bahsedilen ihlallerin oluşması halinde, kanunun 10. ve ilgili diğer maddeleri gereği, idari para cezası ve laboratuvarların yeniden hukuka uygun olarak çalıştırılıncaya kadar kapatılabilmesi yaptırımı uygulanabilecektir.''

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: RT-PCR testi için fazladan alınan ücretler iade edilecek
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: RT-PCR testi için fazladan alınan ücretler iade edilecek
Abone Ol Google News
Ücretiadesi isteyin

Ücret
iadesi isteyin

​Koronavirüs testinde kritik tarih 22 Kasım.
Altında2021 yılı uyarısı!

Altında
2021 yılı uyarısı!

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..
Annesini tanımadı,baba diye ağladı

Annesini tanımadı,
'baba' diye ağladı

Kızını kaçıran babasına açtığı davayı kazandı.

​Tarihi yenilgi sonrası Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor.
50 ilde<br>dev operasyon

50 ilde
dev operasyon

​FETÖ ile irtibatlı 304 kişi hakkında gözaltı kararı.

​25 bin TL'ye kadar fiyat indiren var.

Şüpheli valiz alarmı

Şüpheli valiz alarmı

Bomba imha uzmanı patlattı içinden bakın ne çıktı.

Kumaşlar<br>alev alev yandı

Kumaşlar
alev alev yandı

​Zeytinburnu'nda sabaha karşı çıkan yangın kontrol altına alındı.

'Torbacı' operasyonu

'Torbacı' operasyonu

Eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı.
İlk aşı 25 Aralık’ta

İlk aşı 25 Aralık’ta

​Türkiye kendi testlerinden geçirecek.
Canlı bomba<br>gönderecekler

Canlı bomba
gönderecekler

​PYD-Ermeni taburu sivillere yönelik eylem planlıyor.
Tribünden izleyemeyiz

Tribünden izleyemeyiz

Emperyalist yayılmaya izin vermeyeceğiz.
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

​Bugün Türkiye'den çıkış yapacak.
Fahrizade'yi<br>yapay zeka öldürdü

Fahrizade'yi
yapay zeka öldürdü

İran'daki suikastta yeni senaryo.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.