Kovid testi 250 lirayı geçemez

Kovid-19 testlerine ilişkin son günlerde farklı fiyat istendiği yönünde artan şikayetlere Sağlık Bakanlığı el attı. Kimi sağlık kuruluşları bakanlığın belirlediği 250 TL’ye PCR testi yaparken, kimi sağlık kuruluşlarının bu test için fahiş fiyat istediği belirlenmişti. Vatandaşlar, bazı grup hastanelerinde yapılan testlerin 1500 TL’ye kadar çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etmişti. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için belirlenen fiyat tarifesi dışındaki uygulamalar için yaptırım kararı aldı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye geneli PCR testi için belirlenen fiyatın 250 TL olduğunu vurguladı.

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KDV DAHİL 250 TL

Koronavirüs salgını kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığına dikkat çekilen yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olarak belirlendiği kaydedildi.

İLAVE ÜCRET ALINAMAZ

Sağlık Bakanlığı, söz konusu testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğunu, bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurguladı. Söz konusu testin yurtdışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabaka öncesi olası şüphe ve taramalarda ve sadece Kovid-19 hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere yapıldığı belirtilirken, testlerin Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda bakılabildiği ifade edildi.

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FAALİYETLERİ DURDURULABİLECEK