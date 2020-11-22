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TÜRKİYE

22 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 22 Kasım koronavirüs sonuçları: Hasta sayısı 6 bini geçti

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. Açıklanan 22 Kasım koronavirüs tablosu incelendiğinde ölü ve hasta sayısında düşüş olmadığı gibi hızlı bir artışın olduğu görülüyor. İkinci dalganın sert bir şekilde yaşandığı şu günlerde tedbirlere uymanın önemini sık sık hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bugünün tablosunu değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tükiye'nin güncel koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan 22 Kasım koronavirüs tablosu hem ölü hem de hasta sayısının hızla artmaya devam ettiğini gösteriyor.

22 Kasım'da koronavirüsten kaç kişi öldü?

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı kaç?

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı 59 bin 827 oldu.

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  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Kurallara sıkı sıkıya uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."

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