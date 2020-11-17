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Koronavirüs Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?
TÜRKİYE

Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?

Koronavirüsün ikinci dalgasında merak edilen konulardan biri özel hastanlerde koronavirüs testi yaptırmanın maliyeti. Peki özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs vakalarının arttığı son günlerde test ücretleri merak ediliyor. Peki özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?

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KRONA VİRÜSÜ TEST ÜCRETİ ÖZEL HASTANELERDE NE KADAR?

Normal şartlarda belirti olması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak korona virüsü testi uygulanıyor. Ancak belirti göstermeyip de hasta olma şüphesi taşıyanlar ise “Korona virüsü testi ücreti ne kadar, kaç TL?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edilen soru Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı genelgesi sonrasında netleşen korona virüsü test ücreti…

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ÖZEL HASTANEDE KORONA VİRÜSÜ TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Korona virüsü test ücreti ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Mehmet Gündüz il ve ilçe sağlık müdürlüklerine şu genelgeyi gönderdi:

Bütün numune alma ve test noktalarında bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde korona testi 250 lira olarak belirlendiği için genelgenin ulaştığı sağlık kuruluşlarında bundan böyle korona virüsü testi 250 lirayı geçmeyecek.

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