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Koronavirüs Bakanlık limit koydu ancak vatandaşı sömürmeye devam ediyorlar İstanbulda bazı özel hastanelerde hala yüksek test ücreti alınıyor
TÜRKİYE

Bakanlık limit koydu ancak vatandaşı sömürmeye devam ediyorlar: İstanbul'da bazı özel hastanelerde hala yüksek test ücreti alınıyor

Özel hastanelerin, Kovid-19 testlerinde birbirinden farklı ve fahiş fiyatlar istediği yönünde şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı duruma el koymuş, fiyatın Türkiye genelinde 250 lirayı geçemeyeceğini açıklamıştı. Ancak İstanbul'da bazı hastanelerde koronavirüs testi için hala yüksek fiyatların alındığı iddia edildi. Özel bir hastaneye test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, “İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk. Ayda iki kez koronavirüs testi bu hastanede yapmak istesem 1400 TL ödemem gerekecek. Neden bu ücreti buraya vereyim" diye isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Özel hastanelerde koronavirüs testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Birçok vatandaş yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla uyarılarda bulundu. Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen koronavirüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara yapıldığı belirlendi.

Kovid testi 250 lirayı geçemez
KORONAVİRÜS
Kovid testi 250 lirayı geçemez
  • Özel hastanelerin koronavirüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel hastanenin ise test sonucunun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL olan test ücreti için de 600 TL istediği ortaya çıktı.

"İki kişiden 700 lira istiyorlar"

Özel bir hastaneye test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, “Bu hastaneye birkaç hafta önce geldim. İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk. Ayda iki kez koronavirüs testi bu hastanede yapmak istesem 1400 TL ödemem gerekecek. Neden bu ücreti buraya vereyim. Devlet hastanelerinde ücretsiz. Hastaneye 'ücret fazla geldi' dediğimizde 'testinizi isterseniz devlet hastanesinde yapabilirsin karşılığını aldık” dedi.

Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?
KORONAVİRÜS
Özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak paralı mı?

  • Mustafa Yılmaz ise, “Devlet hastanelerinde koronavirüs testi ücretsiz yapılıyor. Özel hastaneler ise yıldız sayılarına göre ücretlendirme yapıyor. Bazı koronavirüs belirtilerim vardı. Devlet hastanesinde test yaptırmayı tercih ettim. Özel hastanelerde 500- 600 TL kadar ücretlendirmenin olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Özel hastaneler fiyatı çok abartıyor"

Hasta yakını Aşkın Su ise “Koronavirüs hastasıydım yakın zamana kadar şu an negatife döndüm. İlk testimi devlet hastanesinde yaptırdım. Diğer testlerimi özel hastanede yaptırdım. Bu süreç içerisinde birçok hastaneyle telefon görüşmesi yaptım. Biri 300 TL diğer 350 TL dedi. Özel hastanelerde sabit bir fiyatlandırma söz konusu değil. Özel hastaneler fiyatı çok abartıyor. Neden bu kadar büyük farklar var anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.


“Acil hastamız olduğu için 380 TL olan test ücretini kabul etmek zorunda kaldım”

Hastane’nin test ücreti karşılığında fatura dahi vermediğini iddia eden Zafer Ulutaş da “Bitlis’ten İstanbul’a geldim. Acil bir hastamız var. Bizden koronavirüs test ücreti için bu hastane 380 TL istedi, biz de verdik. Neden bizden bu ücreti istiyorsunuz, dediğimizdeyse özel hastanelerde böyle cevabını aldık. Bize koronavirüs testi yapıldığına dair fatura bile vermediler. Test ücretsiz olması gerekirken ücret ödedik” diye konuştu.

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