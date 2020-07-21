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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kum ve güneş out kültür turizmi in

Korona, kültür turizmine ilgiyi artırdı. Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad, kum ve güneş tatilinin yerine vatandaşların yeni normalde daha çok kültür turizmine yöneldiğini söyledi. Azad, “Camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki Mardin’de turizm hareketli” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs nedeniyle turistler, kültür turizmine yöneldi. Koronavirüs sonrası yeni normal dönemde farklı din, dil ve medeniyetteki insanların yıllarca bir arada yaşamasıyla barış ve hoşgörünün sembolü olan Mardin’e gelen turist sayısında bir artış oldu. Marka şehir olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday Mardin’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar yeniden turizm ile canlanmaya başladı. Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad, bu durumu teyit ederek turizmde bir hareketlenmenin başladığını vurguladı.

AÇIK HAVA MÜZESİ

Mardin’in asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümünde olduğuna dikkat çeken Azad, “Mardin’de yeni normal süreçte kültür turizminde artış yaşanıyor. Yeni normalde vatandaşlar kültür turizmine yönelmeye başladığı. Turistler maskesini takıyor ve rehber arkasında mesafeli şekilde yürüyor. Kendini daha güvende hissediyor” dedi.

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GÜNEYDOĞU İLGİSİ

Azad, kültür turizmine yüksek ilgide kum ve güneş tatilinin korona nedeniyle çok fazla tercih edilmemesinin de etkili olduğunu söyledi. Havuzlarda koronanın bulaşma riskinin daha fazla olması nedeniyle vatandaşların Doğu illerine yöneldiğini belirten Azad konuşmasını şöyle sürdürdü: “Doğu için talepler bu yönde. İptal edemeyenler, acentayı kültür turizmine yönlendiriyor. İşte Mardin’e, Urfa’ya gidiyor. Kültür turizminin tam zamanı. İlgi olmasına rağmen normal süreçte olsaydık şu an Mardin’de otellerde yer bulunmazdı. Maalesef koronavirüs nedeniyle oteller dolu değil. Bütün dünya etkilendiği gibi Mardin de ciddi bir şekilde etkilendi.”

OTELLERDE GÜVENİLİR ORTAM

  • Mardin’deki büyük otellerin sağlık sertifikalarını aldığını belirten Azad, çalışanların testlerinin yapıldığını aktardı. İl genelinde her gün otellerin dezenfekte edildiğini de dile getiren Azad, “Sağlık personellerine otelleri ücretsiz açan Mardin oldu. Şu an güvenilir bir ortam sağladık” ifadesini kullandı.

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