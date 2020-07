Turizm Ruslarla canlanacak: Sezonun bitimine 1,5 ay kala Rusya ile uçuşlar başladı

Havayolu şirketlerinin sefer sayılarının arttırmasıyla birlikte turizm sektöründe kısa zamanda toparlanma bekleniyor. Rusya ile dün başlayan uçuşların hareketliliği artıracağını savunan turizm sektör yetkilileri, Rusların Türkiye’yi çok özlediğine dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, “Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık. 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya’nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32’ye yükseldi” dedi.

OTELLERİMİZİ ARAYIP ‘AÇILDI MI’ DİYE SORUYORLAR

Ülkay Atmaca

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, uçuş yasağı ve ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bittiğinde en hızlı toparlanmanın, Rusya pazarında olacağını belirterek, “Çünkü Ruslar, Türkiye’yi çok seviyor” dedi. Ülkay Atmaca, dünyada vakaların bitip uçuşların bir an önce başlamasını beklediklerini söyledi. Tesislerde Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirler aldıklarını vurgulayan Atmaca, hem personelin hem de turistin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Turizmde hızlı toparlanma beklediklerini anlatan Atmaca, “Uçuş yasağı ve Rusya’daki virüs tehlikesi bittiğinde, en hızlı toparlanma Rusya pazarında olacak. Çünkü Ruslar, Türkiye’yi çok seviyor. Otellerimizi arayıp ‘Oteller açıldı mı?, Ne tür önlemler var?’ diye sürekli soruyorlar” dedi. Turistlerin de bir an önce uçuş yasağının kalkmasını beklediğine dikkati çeken Atmaca, Rus misafirlerin de Türkiye’yi çok özlediğini aktardı.

EN ÇOK SEVDİKLERİ ÜLKE BİZİZ

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da Rusya’nın Türkiye için önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi. Rusların tatilini Türkiye’de geçirmek istediğini ifade eden Kınay, “Rusların en sevdiği ülkeyiz. Geçen sene yaklaşık 7 milyon Rus, Türkiye’de tatil yaptı. Rus misafirlerimizin uçuşlar açılır açılmaz Türkiye’ye gelmek istediği bilgisini alıyoruz. Türk turizmi de Rusların gelişine hazır. Antalya’da birçok otel sertifika programı alıyor” diye konuştu.

LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENECEK

Firuz Bağlıkaya

Alınan kararın sektör açısından müjde niteliğinde olduğuna işaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşımakta, başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görmektedir” dedi. “Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız” diyen Bağlıkaya, bu süreçte, AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inandıklarını ifade etti.

EN ÇOK ANTALYA’YA GELDİLER

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl kente 15 milyon 644 bin 108 turist geldi. Antalya, en fazla turisti ise ana pazar Rusya’dan karşıladı. 2015’te 2 milyon 838 bin, 2016’da 492 bin, 2017’de 3 milyon 796 bin turistin geldiği Rusya’dan özellikle son üç yılda önemli artış kaydedildi. 2018’de 4 milyon 803 bin, geçen yıl ise 5 milyon 582 bin Rus misafirin geldiği turizm kentinde, tüm zamanların rekoru kırıldı.

OYNAT 11:43 Albayrak Turizm Koordinatörü Gençtürk: Konaklama ücretlerimiz koronavirüs öncesi ile aynı Albayrak Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, TVNET ekranlarında turizm sezonu ile ilgili güncel bilgiler verdi. Gençtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatlarının yanı sıra yeni sezondaki yeni sezondaki kuralları da anlatarak değerlendirmelerde bulundu. Albayrak Grubu'nun otellerinde alınan tedbirleri de anlatan Gençtürk, konaklama ücretlerinin koronavirüs öncesiyle aynı olduğunu belirtti. BiP'te paylaş

