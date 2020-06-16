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Turizmde hareketlilik başlıyor: Rezervasyon sayısı hızla artıyor

Yeni normale uygun olarak kapılarını açan otellerde hareketlilik başlıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, “Talep var, asıl otel açılışları bugünden itibaren artacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, iç turizmde hareketliliğin başladığını ve rezervasyonların geldiğini söyledi. Tesisini açan oteller olduğuna dikkat çeken Yağcı, “Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, antik kentleri ve koylarıyla da ön plana çıkan Antalya'daki birçok otelde, iç hat uçuşlarının başlaması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hummalı çalışma gerçekleştirildi. Sağlıklı Turizm Belgesi de alan bazı oteller, kapılarını misafirlerine açarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de üst düzeyde tutarak, hizmete başladı. Ancak asıl otel açılışları bugünden itibaren yoğunlaşacak. Sağlıklı Turizm Belgesi için başvuru süreçleri devam ediyor. İki hafta içerisinde talep artarak, belgelendirme süreci hızlanabilir” şeklinde konuştu.

Tatil kredisi, itici güç olacak

Tatil kredilerinin verilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konaklama satışlarında taksit sayısını 18 aya çıkarmasının turizm sektöründe itici güç olduğunu vurgulayan Yağcı, desteklerin, sektörün canlanması için önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi. Özellikle iç turizmin hareketliliğin temmuz ayında daha yoğunlaşacağını düşündüklerini belirten Yağcı, şunları kaydetti: “İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları 16 Haziran’dan sonra yoğunlaşacak. Yurt dışı pazarı için en önemli unsur uluslararası uçuşların açılması. Bu noktada turizmin olması için her şey hazır. Uçuş tarihleri kesinleşip resmi olarak açıklandıktan sonra dış turizm anlamında hareketin başlayacağını söyleyebiliriz.”

İlk turist Ukrayna’dan

Ülkay Atmaca
  • Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca Almanya'nın uçuş yasağını kaldırdığında asıl yoğunluğun başlayacağını söyledi. Türkiye'ye ilk turistlerin Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan olacağını anlatan Atmaca, “İç pazarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Seyahat edenler var, tesisler açılıyor. Konaklama sektöründe taksit sayısının artırılması hareketlilik getirdi. Dış pazarın hareketlenmesi için bir an önce charter uçuşlarının başlaması gerekiyor. İnşallah bir an önce Kovid-19 etkisini kaybeder, biz turizmdeki rekorları anons etmeye başlarız” diye konuştu.

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