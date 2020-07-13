Ay sonuna kadar hesapta: Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi ödenme tarihi netleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

12 MİLYON KİŞİ YARARLANIYOR

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak."

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EMEKLİ SANDIĞI’NDAKİ FARK DA YATIRILACAK

"Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek" bilgisini paylaşan Selçuk, bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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2 BAYRAMDA ÖDENEN İKRAMİYE CANSUYU OLUYOR

11 Mayıs 2018 tarihinde yasalaşan kararnameyle birlikte emeklilere biri Ramazan diğeri Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da 1000 lira ikramiye müjdesi verilmişti. Emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri olarak toplamda 12 milyon kişi yararlanıyor. 12,3 milyon ekleinin yanısıra SGK’dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri de ikramiyeden yararlanabiliyor.