Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala akıllarda tek bir soru var. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaş Kurban Bayramı'nda yasak olup olmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar bayram için gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyorlar.

Diyanet'in 2020 takvimine göre; Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

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Kurban Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram, temmuz ayının sonunda idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Kurban Bayramı tatili ne kadar? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Resmi makanlardan Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağın dair bir açıklama yapılmazken bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı da merak konusu. Konuya açıklık getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, katıldığı bir televizyon programında vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.

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Kurban Bayramı'nın önemi nedir?

Kurban: gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadet. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmakta.

Kardeşlik ruhunu canlı tutuyor

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkün.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.