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Ekonomi Afrikayla on yılda 186 milyar dolarlık ticaret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrika’yla on yılda 186 milyar dolarlık ticaret

Türkiye’nin Afrika kıtasındaki ihracat hacminin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ihracat ve ithalat rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Afrika kıtasındaki ihracat hacminin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Atasoy, hacmin artması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Nezaket Emine Atasoy

Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi 2010-2019 döneminde 186,5 milyar dolar olduğunu belirten Atasoy, en çok ihracatın yapıldığı Afrika ülkesinin ise Mısır olduğunu dile getirdi. Atasoy, "Bu rakamın 122 milyar dolarlık yüzde 65 kısmı Kuzey Afrika ülkeleri, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı. Bu dönemde Türkiye'nin 126,7 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 59,8 milyar dolarlık ithalat yapıldı” diye konuştu.

EN FAZLA İHRACAT MISIR'A YAPILDI

  • Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasında karşılıklı ilişkilerin büyük rol oynadığını dile getiren Atasoy, “Ülke bazında incelendiğinde geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3,3 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji grubu 558,9 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 420,5 milyon dolarla demir ve çelik, 291,7 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi” dedi.

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