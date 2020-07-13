Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiye gücünü gösterdi Türkiye tekstilde dünyada söz sahibi olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye gücünü gösterdi: Türkiye tekstilde dünyada söz sahibi olacak

Türkiye’nin zor zamanda bile tekstildeki üretim gücünü gösterdiğini söyleyen MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, koronavirüs salgınından sonra Türkiye’nin yıldızının parladığını vurguladı. Gecü, “Merter’in en büyük özelliği çok hızlı üretim yapması. Talep nereden gelirse gelsin hemen cevap verebiliyor. Böyle bir potansiyelimiz var” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk tekstilinin önemli merkezlerinden biri olan Merter'in koronavirüssalgını öncesini, yeni normalle birlikte nelerin değiştiğini, hedef pazarları ve sektörün sorunlarına kadar birçok konuyu Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf Gecü ile konuştuk. Gecü, salgın sürecinde herkesin evlere kapandığını, 4-5 ay hiç kimsenin gelip gitmediğini söyledi.

Yusuf Gecü

Özellikle Merter, Laleli, Osmanbey gibi bölgelerin tamamen kapandığını dile getiren Gecü, "Bu bölgeler yüzde 70'ini yurt dışına yüzde 30'unu ise yurt içine satış yapıyorlardı. Haliyle yurt dışından uçaklar gelmedi. Türkiye içinde de seyahat kısıtlaması olduğu için, insanlar yaklaşık iki buçuk ay iş yerlerini açamadılar. Bu sadece bizimle alakalı değil dünyayı ilgilendiren bir konu. Ama şunu gördük ki, Türkiye en zor zamanda bile üretim yapabiliyor. Dünyanın süper güçleri dediğimiz gözümüzde büyüttüğümüz ülkeler maske bulmazken Türkiye kendi vatandaşlarına yardım etmenin yanında dünyada birçok ülkeye tıbbı malzeme yardımında bulundu. Bu dünyaya ülkemizin zor zamanda bile üretim gücünü gösterdi" diye konuştu.

UÇAKLAR İNMEZSE ÜRÜN ELDE KALACAK

Gecü, "Bundan sonra Türkiye özellikle tekstil de dünyada söz sahibi olacak. İhracatını arttıracak. Tekstil ve hazır giyimde 2023 hedefimiz olan 60 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız. Geçen sene 27 milyar dolar ihracatımız vardı. Bu yıl 30 milyar dolar ihracat hedeflemiştik. Pandemiden dolayı biraz düşüş oldu ama son çeyrekte hedefimize ulaşabiliriz. Haziran ayı iyi geçti. Temmuz'da gayet iyi gözüküyor. Hızlı çalışarak bu açığı kapatırız. Böyle bir potansiyelimiz var. Gece gündüz çalışırız yeterki iş olsun. Yeter ki uçaklar inmeye başlasın” dedi.

Türkler Çinliler’den sonra dünyada en çok çitleyen millet oldu
EKONOMİ
Türkler Çinliler’den sonra dünyada en çok çitleyen millet oldu

15 MART ÖNCESİ HAVAYLA ÇOK AÇILDIK

Sonbahar kış sezonuna hazırlandıklarını belirten Gecü, şunları kaydetti: “Çin'de Kovid-19 vakaları başladığında herkes bize gelmeyecek, tüm dünya bizden gelip mal alacak diye hızlı bir iş oldu. Mart 15'e kadar ciddi iş oldu. Bu gazla çok mala girdik. Sonra üreticilerin elinde mal kaldı. Bu çok ciddi bir sorun. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu an kumaşçılar kumaş yetiştiremiyoruz diyorlar. Üreticiye bakıyorsun iş yapamıyor. Mal alıp sonbahar-kışa hazırlık yapıyorlar. Ancak böyle giderse, uçaklar inmezse, kısıtlama devam ederse, yapılan mallar üreticinin elinde kalacak. İnsanlar ocak ayından itibaren ilk üç ay pandemi bize gelmeyecek düşüncesiyle ellerinde ne varsa mala yatırdılar. Çünkü iş çok hızlanmıştı. Böyle bir hava oluştu.”

BAZI ÜLKELER POLİTİK DAVRANIYOR

  • Tekstilde hala coşkulu bir havanın olmadığını anlatan MESİAD Başkanı Gecü, şöyle devam etti: “1 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile beraber ufak bir canlılık oldu. Yüzde 30’larda bir canlılık oldu. İnsanlar kargo aracılığıyla satış yaptı ancak yeterli değil. Toptan satış yapan yerlerin pandemi öncesi hareketliliğe kavuşması için uçakların gelmesi lazım. Şu an Türkiye açısından bir sorun yok. Kısıtlamalar kaldırıldı. Pandemi sürecini en iyi yöneten Türkiye. Bunu tüm dünya kabul ediyorlar ama Türkiye’yi seyahat edilebilir sıralamasına koymadılar. Bu tamamen siyasi ve politik bir karar.

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
EKONOMİ
Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Gelecek Afrika’da

“2023 hedeflerimizi yakalamamız için elimizdeki mevcut pazarlarımızı korumamız lazım” diyen Yusuf Gecü, bunun yanında yeni pazarlar bulmanın gerekliliğine dikkat çekti. Bu yeni pazarın Afrika olduğunu dile getiren Gecü, şu değerlendirmelerde bulundu: “Belki Çin, Hindistan buralarda gitmemiz gerekir. Oralarda mağaza açmamız lazım. Devlet bu konuda destek veriyor. Yurt dışında açılacak her bir mağaza ihracata ciddi katkı sağlıyor. Libya’daki savaş ortamı kalktığında Libya üzerinden Afrika’ya ciddi anlamda mal satarız. Libya’da zaten çok toptancı müşterimiz var. Bizden alıp Afrika pazarına satıyorlardı. Ama onlarda malum durumdan gelip gidemiyorlar. Uçuş yasağı kalktığı zaman onlarda gelebilecekler ve böyle piyasa canlanacak diye düşünüyoruz. Çünkü gelecek artık Afrika’da.”

Hızlı çıkış yapabiliyoruz

Fotoğraf: Arşiv
  • MESİAD Başkanı Gecü, “Merter’in en büyük özelliği çok hızlı üretim yaptığı için talep nereden gelirse gelsin hemen cevap verebiliyor. Artık pandeminden sonra Türkiye’nin yıldızı parladı. İnsanlar artık stok maliyetlerinden kaçmak istiyorlar. Hemen gelip hazır mal alıp götürüp satmak istiyorlar. Merter pandemiden sonra çok daha ivme kazanacak. Çok daha hızlı hareket edebileceğiz. Merter’in yapısı buna uygun” dedi.

Öğrenciler telaşta, KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda son dakika açıklaması
EKONOMİ
Öğrenciler telaşta, KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda son dakika açıklaması
Abone Ol Google News
3 terörist etkisiz

3 terörist etkisiz

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma gerçekleşti.
Fenerbahçe fırsat tepti

Fenerbahçe fırsat tepti

​Evinde Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe beşincilik şansını tepti.
Heybeliadada orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
O gece ne yaptı?

O gece ne yaptı?

Erdoğan, Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptığını açıkladı.
Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Koronavirüsten 19 kişi vefat etti, vaka sayısı 1012.

53 yıllık özlem bitti

53 yıllık özlem bitti

Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

İki imam dört müezzin

İki imam dört müezzin

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli Ayasofya açıklaması.
Yumruk yumruğa<br>kavga ettiler

Yumruk yumruğa
kavga ettiler

Kritik maç öncesinde olay çıktı.
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

Vatandaşlar akın akın Ayasofya önüne gidiyor.
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.
Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar
Gündem

Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı. Kanalda yüzen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu." dedi.
Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak
Gündem

Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. O güne kadar kapatılan yapıda hummalı çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, "Ayasofya'da iki imam dört müezzin olacak. 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çalışmalara başladık. Birçok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Spor

Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın eski gol kralı oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına 'Come to Galatasaray' yorumları yapılırken, golcü oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması da bu transferin gerçekleşebileceği yönünde yorumlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.