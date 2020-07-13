Türkiye gücünü gösterdi: Türkiye tekstilde dünyada söz sahibi olacak

Türk tekstilinin önemli merkezlerinden biri olan Merter'in koronavirüssalgını öncesini, yeni normalle birlikte nelerin değiştiğini, hedef pazarları ve sektörün sorunlarına kadar birçok konuyu Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf Gecü ile konuştuk. Gecü, salgın sürecinde herkesin evlere kapandığını, 4-5 ay hiç kimsenin gelip gitmediğini söyledi.

Yusuf Gecü

Özellikle Merter, Laleli, Osmanbey gibi bölgelerin tamamen kapandığını dile getiren Gecü, "Bu bölgeler yüzde 70'ini yurt dışına yüzde 30'unu ise yurt içine satış yapıyorlardı. Haliyle yurt dışından uçaklar gelmedi. Türkiye içinde de seyahat kısıtlaması olduğu için, insanlar yaklaşık iki buçuk ay iş yerlerini açamadılar. Bu sadece bizimle alakalı değil dünyayı ilgilendiren bir konu. Ama şunu gördük ki, Türkiye en zor zamanda bile üretim yapabiliyor. Dünyanın süper güçleri dediğimiz gözümüzde büyüttüğümüz ülkeler maske bulmazken Türkiye kendi vatandaşlarına yardım etmenin yanında dünyada birçok ülkeye tıbbı malzeme yardımında bulundu. Bu dünyaya ülkemizin zor zamanda bile üretim gücünü gösterdi" diye konuştu.

UÇAKLAR İNMEZSE ÜRÜN ELDE KALACAK

Gecü, "Bundan sonra Türkiye özellikle tekstil de dünyada söz sahibi olacak. İhracatını arttıracak. Tekstil ve hazır giyimde 2023 hedefimiz olan 60 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız. Geçen sene 27 milyar dolar ihracatımız vardı. Bu yıl 30 milyar dolar ihracat hedeflemiştik. Pandemiden dolayı biraz düşüş oldu ama son çeyrekte hedefimize ulaşabiliriz. Haziran ayı iyi geçti. Temmuz'da gayet iyi gözüküyor. Hızlı çalışarak bu açığı kapatırız. Böyle bir potansiyelimiz var. Gece gündüz çalışırız yeterki iş olsun. Yeter ki uçaklar inmeye başlasın” dedi.

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15 MART ÖNCESİ HAVAYLA ÇOK AÇILDIK

Sonbahar kış sezonuna hazırlandıklarını belirten Gecü, şunları kaydetti: “Çin'de Kovid-19 vakaları başladığında herkes bize gelmeyecek, tüm dünya bizden gelip mal alacak diye hızlı bir iş oldu. Mart 15'e kadar ciddi iş oldu. Bu gazla çok mala girdik. Sonra üreticilerin elinde mal kaldı. Bu çok ciddi bir sorun. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu an kumaşçılar kumaş yetiştiremiyoruz diyorlar. Üreticiye bakıyorsun iş yapamıyor. Mal alıp sonbahar-kışa hazırlık yapıyorlar. Ancak böyle giderse, uçaklar inmezse, kısıtlama devam ederse, yapılan mallar üreticinin elinde kalacak. İnsanlar ocak ayından itibaren ilk üç ay pandemi bize gelmeyecek düşüncesiyle ellerinde ne varsa mala yatırdılar. Çünkü iş çok hızlanmıştı. Böyle bir hava oluştu.”

BAZI ÜLKELER POLİTİK DAVRANIYOR

Tekstilde hala coşkulu bir havanın olmadığını anlatan MESİAD Başkanı Gecü, şöyle devam etti: “1 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile beraber ufak bir canlılık oldu. Yüzde 30’larda bir canlılık oldu. İnsanlar kargo aracılığıyla satış yaptı ancak yeterli değil. Toptan satış yapan yerlerin pandemi öncesi hareketliliğe kavuşması için uçakların gelmesi lazım. Şu an Türkiye açısından bir sorun yok. Kısıtlamalar kaldırıldı. Pandemi sürecini en iyi yöneten Türkiye. Bunu tüm dünya kabul ediyorlar ama Türkiye’yi seyahat edilebilir sıralamasına koymadılar. Bu tamamen siyasi ve politik bir karar.

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Gelecek Afrika’da

“2023 hedeflerimizi yakalamamız için elimizdeki mevcut pazarlarımızı korumamız lazım” diyen Yusuf Gecü, bunun yanında yeni pazarlar bulmanın gerekliliğine dikkat çekti. Bu yeni pazarın Afrika olduğunu dile getiren Gecü, şu değerlendirmelerde bulundu: “Belki Çin, Hindistan buralarda gitmemiz gerekir. Oralarda mağaza açmamız lazım. Devlet bu konuda destek veriyor. Yurt dışında açılacak her bir mağaza ihracata ciddi katkı sağlıyor. Libya’daki savaş ortamı kalktığında Libya üzerinden Afrika’ya ciddi anlamda mal satarız. Libya’da zaten çok toptancı müşterimiz var. Bizden alıp Afrika pazarına satıyorlardı. Ama onlarda malum durumdan gelip gidemiyorlar. Uçuş yasağı kalktığı zaman onlarda gelebilecekler ve böyle piyasa canlanacak diye düşünüyoruz. Çünkü gelecek artık Afrika’da.”

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Hızlı çıkış yapabiliyoruz

Fotoğraf: Arşiv

MESİAD Başkanı Gecü, “Merter’in en büyük özelliği çok hızlı üretim yaptığı için talep nereden gelirse gelsin hemen cevap verebiliyor. Artık pandeminden sonra Türkiye’nin yıldızı parladı. İnsanlar artık stok maliyetlerinden kaçmak istiyorlar. Hemen gelip hazır mal alıp götürüp satmak istiyorlar. Merter pandemiden sonra çok daha ivme kazanacak. Çok daha hızlı hareket edebileceğiz. Merter’in yapısı buna uygun” dedi.