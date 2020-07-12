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Ekonomi Öğrenciler telaşta, KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumunda son dakika açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda son dakika açıklaması

Öğrenciler telaşta, KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda son dakika açıklaması

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her ayın altısı ve onu arasında önlisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerine ödenen burslar ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Temmuz 2020 kredisi yatmayan öğrenciler ekonomik kriz içine girince telaş başladı. Öğrenciler sosyal medyada #KYKdaNelerOluyor ile gündemi bir anda değiştirdi. Kısa sürede KYK'dan resmi bir açıklama geldi. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır denildi. İşte tüm detaylar…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Üniversite öğrencilerinin aldığı burs olan KYK paralarının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. 'KYK kredim yatmadı Temmuz 2020' şeklinde aramalar yapan öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Temmuz ayında öğrenim kredisi/burs alamayan öğrencilerin 'KYK kredileri kesildi mi? KYK neden yatmadı? ' sorularına ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden geldi. KYK'dan yatmayan kredi ve burs paralarına ilişkin gelen açıklamada öğrencilerin eğitim durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerektiği bildirildi.

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YKS ne zaman yapılacak?

“Bilgilerinizi güncelleyin mesajı”

Açıklamada "Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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2020 KYK burs ve kredisi ne kadar?

2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya çıktı. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor. KYK burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.

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Eğitim bilgileri nasıl güncellenir?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri eğitim bilgileri e devlet nakil başvuru ekranı üzerinden güncellenecek. E devlet girişi için öğrenciler e devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarını kullanacak.

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