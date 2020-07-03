ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 27 ve 28 Haziran 2020'de üç oturum şeklinde düzenlenen YKS'ye katıldı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT 27 Haziran’da gerçekleştirildi. Adaylar 28 Haziran’da AYT ve YDT oturumlarından başvuruda bulunduklarına girdiler. ÖSYM tarafından soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanmasının ardından YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ÖSYM ayrıca, 2020 YKS sonuçları için de net bir tarih verdi.

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YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların tercih öncesinde elde edecekleri TYT, AYT ve YDT puanları YKS sınav sonuçları neticesinde belli olacak. Bu yüzden, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

OYNAT 00:58 Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı Adana'da çocuklarını YKS sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



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ÖSYM ne tarih verdi?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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Sınav sonuçları nasıl hesaplanacak?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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OYNAT 00:49 Kızını YKS sınavına getiren anne gözyaşlarını tutamadı İstanbul'da kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmesi için okula getiren bir anne, kızının yıl boyunca çok çalıştığını ifade ederek, gözyaşlarına boğuldu. Kızı kadar stres yapan anneyi diğer veliler sakinleştirdi. BiP'te paylaş

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TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

GÜNDEM YKS soruları ve cevap anahtarı

YKS 2020 sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.