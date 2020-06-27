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2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek olan YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleşti. TYT sınavının ardından TYT ve AYT ayakları da yarın yapılacak. Adaylar kalan iki oturumu heyecanla beklerken YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. ÖSYM, haftalar öncesinden yayınlandığı takvimle YKS sonuç tarihini duyurmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek olan YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleşti. Diğer iki oturum ise yarın (28 Haziran Pazar) gerçekleşecek. Peki, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

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YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

ÖSYM, haftalar öncesinden yayınlandığı takvimle YKS sonuç tarihini duyurmuştu. Peki, üniversitesi sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafında organize edilen söz konusu sınavın sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu
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YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyurunun ardından, sınav sonuçları https://www.osym.gov.tr/ üzerinden öğrenci şifre ve TC kimlik numaraları girilerek öğrenilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak.

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
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YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
YKS birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 21 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.

YKS soruları sosyal medyada gündem oldu

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15’te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. Sınavın sona ermesi sonrası öğrenciler sınavda sorulan sorular ile cevaplarını araştırmaya başladı.

Sınavda ter döken adaylar, YKS sonrası sosyal medya hesaplarından Türkçe, matematik ve sosyal bilimler soruları üzerinde fikir alışverişinde bulunup, sınavın zorluk derecesini tartışıyor.

Kızını YKS sınavına getiren anne gözyaşlarını tutamadı
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Kızını YKS sınavına getiren anne gözyaşlarını tutamadı
İstanbul'da kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmesi için okula getiren bir anne, kızının yıl boyunca çok çalıştığını ifade ederek, gözyaşlarına boğuldu. Kızı kadar stres yapan anneyi diğer veliler sakinleştirdi.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

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