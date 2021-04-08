Ekonomi Türk yatırımcılar için Libyada milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli var
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Libya’da milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türkleri bekliyor

Türk yatırımcılar için Libya'da milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli var

Türk yatırımcıları bilgilendirmek üzere Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) tarafından uluslararası kuluçka merkezi BINA Incubator iş birliğiyle ‘Yatırım Zirvesi’ düzenlendi. Zirvede konuşan TULİB Başkanı Murtaza Karanfil Libya'da milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli olduğuna vurgu yaptı.

Haber Merkezi İHA
Libya’da milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türkleri bekliyor
TULİB Başkanı Murtaza Karanfil.

Libya’da yatırım imkanlarının bulunduğu sektörler ve hayata geçecek projelere ilişkin Türk yatırımcıları bilgilendirmek üzere Türk-Libya İş Adamları Derneği tarafından uluslararası kuluçka merkezi BINA Incubator iş birliğiyle ‘Yatırım Zirvesi’ gerçekleştirildi.
Libya’da yeni geçiş yönetimiyle birlikte farklı ülkelerden liderler burayı ziyaret ederek birçok alanda iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin son yıllarda siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda sıkı iş birliğinde olan Libya’daki yeni yatırımlarda en çok pay alması beklenenler arasında Türk işadamları ve yatırımcılar geliyor. Türk yatırımcıları bilgilendirmek üzere Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) tarafından uluslararası kuluçka merkezi BINA Incubator iş birliğiyle ‘Yatırım Zirvesi’ düzenlendi. Toplantıda ülkedeki yatırım fırsatları anlatılırken, Türk iş insanlarının ülkeyle ilgili soruları cevaplandı.

’’Libya, üretim ve lojistikte büyük fırsatlar barındırıyor’’

Toplantının açılışında konuşan TULİB Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’nın her şeyi ithal eden bir ülke olduğunu ve her türlü iş koluna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Libya’nın Afrika’nın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa’ya da yakınlık açısından çok önemli avantajlarının bulunduğunu vurgulayan Karanfil, "Bu ülkede üretim yaparak çok ciddi avantajlar elde edilebilir. Libya’da birçok üretim malzemesi Çin’den bile ucuza mal olabiliyor. Bu ülkenin içinde bulunan ham maddelerin kullanıldığı alanlara yönelirsek dünyadaki rakiplerimizden yüzde 50’ye varan oranlarda düşük maliyetle üretim yapabiliriz" açıklamasında bulundu.
Karanfil, Libya’da lojistik sektöründe ciddi avantajlar sağlanabileceğini belirterek, "Müteahhitlikten sanayiye, üretimden ticarete her türlü potansiyele hakimiz. Libya Akdeniz’e 3 gün, Afrika’nın her yerine kara ulaşımında 10 günlük mesafede. Lojistik maliyetini ve süresini çok kısaltıyor" dedi.

’’Yatırım kapasitesi 120 milyar doların üstünde’’

Karanfil, müteahhitlikten sanayiye, üretimden ticarete her türlü potansiyele hakim olduklarını, Libya’nın Türk iş insanlarını beklediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya ile bir lojistik üs kurmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaları neredeyse nihayetlendirmek üzereyiz. 1-2 ay içerisinde bu üssün inşaatına başlayacağız. Yaklaşık 30 milyon doların üzerinde bir yatırımımız olacak. 50 bin metrekare kapalı alan içeriyor. Dünya standartlarında bir depolama, elleçleme bir lojistik üs dağıtım merkezi kuruyoruz".

Karanfil, Türkiye’nin dünyada müteahhitlikte 500 milyar dolara yakın bir iş hacmi olduğunu ifade ederek, "Bunun ilk deneyimini biz Libya’da yaptık. Bu ülkede 29 milyar dolarlık bir proje gerçekleştirdik. Libya’da böyle bir potansiyel var. Orada 2011’den bu yana özel sektör de gelişti. Libyalı iş adamlarıyla görüşmemiz sonucunda tahmini yatırım kapasitesinin yaklaşık 120 milyar doların üstünde olduğu ilettiler" değerlendirmesinde bulundu.

"Libya’nın iş kültürüne Türkiye hakim; bir adım öndeyiz"

Karanfil, Türk iş insanlarının Libya’da uzun yıllardır iş yaptığını, müteahhitlerin 1972’den beri bu ülkede proje üstlendiğini belirterek, "Dolayısıyla Libya’nın iş yapma kültürüne en hakim ülkeyiz. Orta Doğu ve Afrika coğrafyası çok farklı. O kültürü bilen ve hakim olan kişi hep bir adım öndedir. Türkiye de bir adım önde. Libyalıların da Türkiye’den beklentisi büyüktür. Tüm iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı bu ülkeye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Çok ciddi avantajlar ve fırsatlar barındıran, güzel getiri sağlanabilecek sektörler bulunuyor. Libya’da on milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türk yatırımcıları bekliyor. Bu konuda tüm yatırımcılarımıza dernek olarak yardımcı olmaya da hazırız" şeklinde konuştu.

Libya ve Türkiye arasında ekonomik köprü oluşturuyoruz

Zirvede en iyi girişimcilerin bir araya geldiğini aktaran BINA Incubator Yöneticisi Muhammed Yasin El Madid ise, etkinlikle Libya ve Türkiye arasında ekonomik köprü oluşturduklarını bildirdi.

Libya’da çok ciddi imkanların bulunduğunu dile getiren Madid, "Teknoloji, inşaat, inovasyon ve start-up gibi alanlarda çağrı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya meydan okumasıyla, Libyalıların yanında yer almasıyla ilişkileri pekiştirdi. Biz de burada bu ilişkinin güçlendirilmesini hedeflemekteyiz. Türk iş insanları Libya’da umut vaat ediyor. Libya’nın kalkınması için Türklere ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

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