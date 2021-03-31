Libya Başbakanı Dibeybe: Ekonomi ve istikrarımız İçin Türkiye çok önemli

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulundu.

İlişkilerde Avrupa’ya öncelik verip vermediğine ilişkin bir soru üzerine Dibeybe, şunları söyledi:

"Avrupa, bizim için hayatidir ve bize kollarını açıyor. Biz bundan memnunuz, eğer bizi kabul ederlerse biz durmayacağız.

Türkiye çok önemli

Bizim ekonomimiz ve istikrarımız açısından Türkiye de çok önemli. Aynı şekilde iyi tanıdığım Mısır da. Kısa süre önce ziyaret ettiğim bu ülke, geleceğimiz bakımından merkezi bir ülke."

Akdeniz'de Türkiye ile Avrupa arasındaki gerginliklerdeki tavrının sorulması üzerine Dibeybe, "Ekonomik kalkınmanın, askeri gerginliklerin çözümü olduğu kanısındayım. İş konuşacağız, silahlar hakkında değil" değerlendirmesinde bulundu.

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