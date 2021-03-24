​İngiliz ordusuna Türk modeli: Libya ve Dağlık Karabağ örnek oldu

İngiltere’de hükümet “Rekabetçi Bir Çağda Savunma” başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. İngiltere’nin yeni savunma strateji belgesinde, Türk ordusunun İHA ve SİHA’larla son dönemde geliştirdiği yeni askeri kabiliyetlere doğrudan model seçtiği görüldü. Strateji belgesinde Libya ve Dağlık Karabağ’da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.

DÜNYA İtalya basını: Türkiye’nin savaş gemisini SİHA platformuna dönüştürmesi projesini biz de uygulamalıyız

YENİ SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNE VURGU

İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede, robotlar, İHA ve SİHA’larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı. Belgede, Geleceğin Hava Muharebe Sistemlerine (FCAS) stratejik yatırımların yapılacağı, sürü droneleri ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi.

DÜNYA NATO: Avrupa'yı Türkiye koruyor

SİHA’LARIN ÜSTÜN YETENEĞİ

Belgede, bazı ülkelerin yeni teknolojilerin ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri-sivil yaklaşımı benimsediğine, sivil yeniliklerden yararlanıldığına, bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli yeteneklerin (SİHA), Libya ve Dağlık Karabağ’da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna dikkat çekildi.

REKLAM

GÜNDEM Yerli SİHA'lar Kuzey Irak üzerinde uçuyor

TÜRKİYE ÖNEMLİ MÜTTEFİK

Türkiye’nin “terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki” olarak tanımlandığı belgede, İngiltere’nin Türkiye ile operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi. Belgede, Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye’nin NATO’nun “kanatlarının” savunmasında önemli rollere sahip olduğu ve bu ülkelerin Birleşik Krallık’ın savunma sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi.

DÜNYA Suudi Arabistan Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını istiyor

SAVUNMA BAKANI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

Ben Wallace

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 12 Aralık 2020’de İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı bir konuşmada, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye’nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti. Türkiye’nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA’ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulamıştı. Wallace, Türkiye’nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtmişti.