Ekonomi Moodys Türkiye için değerlendirme takvimini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Moody's Türkiye için değerlendirme takvimini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Moody's'in açıkladığı 2021'e ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 4 Haziran ve 3 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.

Kuruluşun reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.

AÇIKLAMA YAPILACAĞI ANLAMINA GELMİYOR

Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, en son 4 Aralık'ta Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

Kuruluş, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B2", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

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