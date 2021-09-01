Ekonomi Pandemi işin seyrini değiştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemi ‘iş’in seyrini değiştirdi

İlk 7 ayda kurulan şirket sayılarında e-ticaret firmalarının yükselişi dikkat çekiyor. Ocak-Temmuz döneminde en çok gerçek kişi ticari işletmesi inşaat ve e-ticarette açılırken, en çok şirketin kapandığı alanlar ise inşaat, gıda perakende ve yemek hizmetleri oldu. 2020 yılına göre açılan işletme sayısı e-ticarette ikiye katlandı.

Burak Karaca Yeni Şafak
Pandemi ‘iş’in seyrini değiştirdi
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Salgın süreciyle birlikte işletmelerin e-ticaret alanındaki faaliyetleri artış gösterirken, bu alandaki girişimlerin sayısı da günden güne artıyor. Yılın ilk 7 ayında açılan gerçek kişi ticari işletmelerinde inşaat ve e-ticarete yönelik faaliyetlerin ağırlığı dikkat çekerken, en çok firmanın kapandığı sektörler ise yine inşaat ve gıda perakendeciliği oldu. Ocak-Temmuz arasında 3 bin 580 gerçek kişi inşaat işletmesi faaliyete başladı. Yine aynı dönemde e-ticaret alanında bin 795, gayrimenkul alanında 991, eczacılık alanında 556 ve otomotiv alanında 353 gerçek kişi ticari işletmesi açıldı. Kurulan bina inşaatı faaliyetlerinin toplam açılan firmalar içerisindeki payı yüzde 22,54 oldu.

İNŞAAT İKİ ALANDA DA LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Ocak-temmuz arası dönemde kapanan firmaların ağırlığına bakıldığında ise inşaat alanındaki firmaların liderliği dikkatlerden kaçmadı. Bu dönemde bin 643 inşaat işletmesi kapandı. Toplam kapanan faaliyetlerde inşaatın payı yüzde 13,66 olarak gerçekleşti. Kapanan şirketler sıralamasında inşaatı gıda perakendeciliği alanı takip etti. Bu alanda yılın ilk 7 ayında kapanan işletme sayısı bin 628 oldu. Yine aynı dönemde yolcu taşımacılığında 410, yemek hizmetlerinde 400, e-ticaret alanında ise 284 firma faaliyetlerini sonlandırdı.

E-TİCARETTE HIZLI YÜKSELİŞ

Pandemi koşullarında artan dijitalleşme hızı göstergelere de yansıdı. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte hem dijitalde hem de yüz yüze ticarette iş yapmayı öğrenen firmaların iş alanı genişlemiş oldu. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, e-ticaret hacminin 240 milyar TL’ye çıkması ve internet üzerinden yapılan alışveriş oranının yüzde 38'e yükselmesi bekleniyor. 2020 yılında yüzde 85 büyüyen e-ticaret sektörü, 250 milyar TL’lik bir hacme ulaşmıştı. 2021 itibarıyla 100 binin üzerinde KOBİ, online satış kanallarında yer almaya başladı.

İŞLETMELERİN YÜZDE 43'Ü İSTANBUL'DA

Pandeminin de etkisiyle büyüyen e-ticaret sektöründeki hızlı yükselişin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. Türkiye’de e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletme sayısı 2020 yılı sonunda yayınlanan Ticaret Bakanlığı ‘2020 E-Ticaret Verileri’ raporuna göre 256 bin 861 olurken, bu işletmelerin yüzde 43’ü ise İstanbul’da yer alıyor. 2020 yıl sonu rakamlarına göre İstanbul’da e-ticaret alanında faaliyet gösteren firma sayısı 106 bin 54 olarak hesaplandı.

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