Yatırım elçisi Hakkari’de

Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına açtığı temsilciliklerle hizmet ağını her geçen gün genişleten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şube açtı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Başkanlığındaki MÜSİAD heyeti açılış programı kapsamında şehre çıkarma yaptı.

ÜRETİM VE İSTİHDAM ARAYIŞI

Hakkari programına Vali İdris Akbıyık ziyareti ile başlayan MÜSİAD Heyeti, Hakkari Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’yu ziyaret etti. Protokol ziyaretleri dışında Hakkari’deki üyelerinin fabrika ve iş yerlerine de ziyaretler gerçekleştiren MÜSİAD heyeti; bölgesel kalkınma, üretim ve istihdamın arttırılması konularında incelemelerde bulunuldu.

Yüksekova’da düzenlenen MÜSİAD Hakkari Şube Açılış Programında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ve dünyayı baştan başa saran, sahada en etkin ve yaygın bir sermaye platformu olduklarını söyledi.

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YENİ İŞ MODELLERİ GELİŞTİRİLMELİ

MÜSİAD’ın ülkenin ekonomik ve kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş ve en ince saha bilgisine hakim olmanın verdiği güçle ilerlediğini aktaran Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD gittikçe büyüyen saha yaygınlığıyla gerek yurt içinden ve gerekse de yurt dışında ülkemizin bir sermaye elçisi, yatırım ajansı, ticari ve ekonomi ve diplomasi kuruluşudur. Bu kurulmaya çalışılan yeni dünya düzeninin stratejik unsurlarını idare eden ve yeni Türkiye’nin dünyanın jeopolitik atlasında söz sahibi olma rolünü artıracak çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz” dedi. Kaan, yeni dünya düzeni ve yeni ekonomik sisteme uygun yeni iş modellerini geliştirme mecburiyetine dikkat çekti.

1,8 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Hakkari Valisi İdris Akbıyık MÜSİAD’ın sermayenin Türk ekonomisine sunumu anlamında önemli görevler üstlendiğini aktardı. MÜSİAD Hakkari Şube Başkanı Adnan Öveç de MÜSİAD’ın ülkede yerli ve milli sermayenin öncüsü olduğunu söyledi. MÜSİAD’ın sadece ekonomik alanda değil, ahlakı, erdemi ahilik kültürünü ve darda kalanları unutmayan bir kurum olduğunu ifade eden Öveç, “MÜSİAD 1990 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında 11 bini aşan üye ve 60 binden fazla işletmeyi temsil ediyor. 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 89 irtibat noktasında, yurt dışında 95 farklı ülkede, 225 noktada hizmet veren üyelerin sorunlarını ve görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten güçlü bir sivil toplum kuruluşudur” dedi.

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