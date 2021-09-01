Büyüme beklentisi yüzde 20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan 2021 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer aldı. 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu. Bugün açıklanacak 2. çeyrek büyüme oranına odaklanan iş dünyası temsilcileri, salgının tüm olumsuzluklarına ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde büyüme beklediklerini aktardı.

Erdal Bahçıvan

YATIRIMDA VİTES ARTIRALIM

Büyümenin sürmesi için yatırımlara vites büyüterek devam etmek gerektiğini aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Özel sektör olarak beklentimiz; hem finansman hem de yatırım arazisi, istihdam, enerji, ham madde gibi üretim faktörleri maliyetlerini aşağı çekecek düzenlemelerin gündeme gelmesidir” dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da “Ekonomik güven göstergeleri, sanayicilerin büyük bir yatırım motivasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu yatırım iştahı mutlaka etkin bir şekilde desteklenmelidir” diye konuştu.

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Şekib Avdagiç

YÜZDE 20’Yİ AŞARIZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen düşük cari açıkla bu yılın, yüzde 8’in üzerinde bir büyüme ile kapatılacağı öngörüsünde bulundu. Son dönemlerde yerli teknolojide atılan devasa adımlara dikkat çeken Aydın, “Ülke içinde ve kara sularındaki kaynaklara erişim de bizi ekonomik bağımsızlığa götürecektir. Reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, sanayi üretim verilerine baktığımızda ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın