Petkim’in cirosu ilk çeyrekte 3 milyar liraya ulaştı

Petkim’in toplam net satışları ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 51 arttı.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki; Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, 2019 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel piyasalarda ve petrokimya sektöründe görülen durgunluğa rağmen satışlarını geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 51 artırarak 2.83 milyar TL ciroya ulaşan Petkim, 144 milyon TL net kâr elde etti.

Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) 338 milyon TL oldu. 2018 yılının son çeyreğinde yapılan 52 günlük planlı bakım duruşunun ardından yüksek bir üretim performansına ulaşan Türk sanayisinin üretim devi, ilk üç ayda amiral gemisi Etilen Fabrikası’nda yüzde 99 kapasiteye ulaştı. Entegre çalıştığı STAR Rafineri’den 2019’un ilk üç ayında 75 bin tonu nafta olmak üzere toplam 84 bin ton ham madde alarak verimliliğini ve performansını artıran Petkim, geçtiğimiz aylarda 20 milyon dolarlık yatırımla kurduğu bipolar tesisini de devreye aldı.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2019 yılının ilk çeyreğini başarılı geçirdiklerini belirterek, “Tam kapasite üretim için gün sayan STAR Rafineri ile entegre çalışmamızın ilk meyvelerini almaya başladık. Bu sinerjinin oluşturacağı faydayı, yılın sonuna kadar daha çok hissedeceğiz. Piyasa koşullarına ve durgunluk beklentilerine rağmen Türk sanayisi ve ekonomisi için değer yaratmaya odaklandık ve yatırımlarımızı sürdürdük. 2019 yılında da pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılayarak Türkiye’de katma değerli üretimin lideri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Dijitalleşme çalışmalarıyla birlikte 2017 yılında başlattıkları kültürel dönüşüm ve değer yaratma programı ‘Petkim Benim’in, üretim, kapasite kullanım ve kârlılık anlamında Petkim’i güçlendirdiğini söyleyen Mammadov, “Çalışanlarımızın katkısıyla uygulamaya geçirdiğimiz ve şirketimize yılın ilk çeyreğinde 9 milyon dolarlık katkı sağlayan ‘Petkim Benim’ programını, 2019 yılında da kesintisiz sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Bu yıl Klor Alkali Fabrikası’nda 20 milyon dolarlık yatırım bedeliyle ‘Bipolar Projesi’ni hayata geçirdiklerinin altını çizen Mammadov, projenin sonuçlanması ile enerji verimliliği, güvenli ve kesintisiz üretim anlamında önemli adımlar attıklarını da sözlerine ekledi.

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