Köprü cezalarına düzenleme geliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan birinci sınıf araç sahiplerine kesilen ve on binlerce liraları bulunan cezalara ilişkin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.

CEZA UYGULANMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile cezalara ilişkin görüşmeler yapıldığı belirten Yıldırım, köprüden kaçak geçiş yapan araçların cezalarının düzeltileceğini ve birinci sınıf araçlara ceza uygulanmayacağını açıkladı.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle;

“15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradan yasak geçişlerle ilgili hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar; Doblo ve benzeri hariç diye UKOME kararı olduğu için ceza yazılmaya başlanmış... Bu kararı da konuştuk İBB ile düzeltiyorlar, inşallah bundan böyle birinci sınıfa giren taksi, doblo benzer araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti bitmiş olacak. ”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları;

Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, cip vb.), turizm, personel, okul gibi tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., taksi dolmuş)" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;"Kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi araçlar kamyon, otobüs, çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar.

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