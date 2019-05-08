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Ekonomi 112 bin TLlik köprü cezasına tepki Aracını satsa bile ödeyemez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

112 bin TL'lik köprü cezasına tepki: Aracını satsa bile ödeyemez

Köprü geçiş cezalarına ilişkin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüşen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ''Vatandaşlar 1. sınıf araç bedelini köprü geçiş ücreti olarak ödemesine rağmen ayrıca bin 132 lira her geçiş için ceza yemiş. 100 kez geçen tüketicilere 112 bin lira gibi bir ceza kesilmiş. Bu cezalar ödenemez, arabalarını satsalar da ödenemez." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan birinci sınıf araç sahiplerine kesilen cezalara ilişkin, "Yapılan düzenlemelerden haberi olmadan geçiş yapanlar, on binlerce liralık ceza faturaları karşısında şoke oluyor. Burada iyi idare ilkelerine aykırı davranılmış, tüketicinin bilgi edinme hakkına riayet edilmemiştir." dedi.

Ağaoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile makamında görüştü.

3 AY BİRİKTİRİLEN CEZALAR MAĞDUR EDİYOR

Malkoç'a, köprü geçiş cezaları ile ilgili tüketicilerin yaşadığı sıkıntıları ileten Ağaoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeleri yasak olan araçlara ilişkin, 3 ay biriktirilip muhataplara gönderilen cezaların sürücüleri mağdur ettiğini dile getirdi.

Köprüden yasaklı araçla geçti 30 bin TL ceza yedi
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Köprüden yasaklı araçla geçti 30 bin TL ceza yedi

ON BİNLERCE LİRALIK CEZALAR

Geçen yıl sonuna doğru 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü güzergah olarak kullanan ve cezaya çarptırılan sürülerin sıkıntılarının, çıkartılan bir yasayla çözüme kavuşturulduğunu hatırlatan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl köprüden geçen birinci sınıf araçların meğerse geçişleri serbest değilmiş. Yapılan düzenlemelerden haberi olmadan geçiş yapanlar, on binlerce liralık ceza faturaları karşısında şoke oluyor. Burada iyi idare ilkelerine aykırı davranılmış, tüketicinin bilgi edinme hakkına riayet edilmemiştir."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasaklandı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasaklandı

112 BİN TL CEZA KESİLMİŞ

Vatandaşların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce (UKOME) bilgilendirilmediğini savunan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm birinci sınıflar araçlar için, 3.20 aks aralığının altında ise, geçişler serbesttir diye biliniyorken gördük ki yasa, 'ruhsatında birinci sınıf ve aks aralığı da 3.20'nin altında bulunmasına rağmen ruhsatında kamyonet, panelvan ve van ibaresi yer alan araçlar hariç' demiş. UKOME'nin kararı bu şekilde duyurulmadı. İBB'nin sitesinde bile böyle duyurulmadı. Bilmeden binlerce sürücü onlarca kez bu köprüden geçmiş. Vatandaşlar 1. sınıf araç bedelini köprü geçiş ücreti olarak ödemesine rağmen ayrıca bin 132 lira her geçiş için ceza yemiş. 100 kez geçen tüketicilere 112 bin lira gibi bir ceza kesilmiş. Bu cezalar ödenemez, arabalarını satsalar da ödenemez."

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