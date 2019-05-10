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Ekonomi Türkiyenin en fazla fındık sattığı ülke İtalya oldu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin en fazla fındık sattığı ülke İtalya oldu

Türkiye'den bu yılın ocak-nisan döneminde 105 ülkeye 93 bin 437 ton fındık ihraç edildi. İhracatta 148 milyon 997 bin 996 dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 105 milyon 81 bin 101 dolarlık ihracatla Almanya ve 51 milyon 368 bin 290 dolarlık ihracatla Fransa izledi.

Haber Merkezi AA
Fındık ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 4, tutar bakımından yüzde 2 arttı.
Fındık ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 4, tutar bakımından yüzde 2 arttı.

Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında İtalya, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 105 ülkeye fındık satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ocak-nisan döneminde 93 bin 437 ton fındık ihracatı karşılığında 570 milyon 178 bin 85 dolar gelir elde edildi.

Fındık ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 4, tutar bakımından yüzde 2 arttı.

  • İhracatta 148 milyon 997 bin 996 dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 105 milyon 81 bin 101 dolarlık ihracatla Almanya ve 51 milyon 368 bin 290 dolarlık ihracatla Fransa izledi.

Bu dönemdeki fındık ihracatının yüzde 49'unu tek başına Trabzon gerçekleştirdi. Trabzon'dan 54 ülkeye 278 milyon 267 bin 290 dolar karşılığı 45 bin 40 ton fındık satıldı.

"Fındık ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, fındık ihraç edilen ülke sayısının arttığını belirtti.

Fındığa her dönem olduğu gibi bu dönem de en fazla Avrupa ülkelerinden talep geldiğini ifade eden Gürdoğan, "Türkiye ve Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında lider ülke İtalya oldu. Türkiye'den İtalya'ya bu dönemde yapılan fındık ihracatı yüzde 43 arttı. İtalya'yı, Almanya ve Fransa takip etti." dedi.

Gürdoğan Trabzon'un fındık ihracatının da bu dönemde miktar bakımından yüzde 27, tutar bakımından yüzde 26 artış gösterdiğini bildirdi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Fındık ihracatından beklentimiz yüksek. İhracat 2019 yılına çok iyi bir çıkışla başladı. Yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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