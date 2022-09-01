Ekonomi Petrol krizi büyüyor Rusyadan Tavan fiyat uygulayana petrol yok açıklaması
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol krizi büyüyor: Rusya'dan 'Tavan fiyat uygulayana petrol yok' açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Petrol krizi büyüyor: Rusyadan Tavan fiyat uygulayana petrol yok açıklaması
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere G7 ülkelerinin, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasıyla ilgili yürüttüğü girişimleri değerlendirdi.

Söz konusu girişimleri "saçmalık" olarak nitelendiren Novak, "Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir." dedi.

"BİZ DE KISITLAMALAR GETİRECEĞİZ"

  • Novak, Rus petrolünün fiyatına kısıtlamalar getirilirse, buna karşılık vereceklerini vurgulayarak, "O zaman biz de kısıtlamalar getireceğiz. Bu tür şirketler veya ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyeceğiz çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız." diye konuştu.

Rusya'da peş peşe esrarengiz ölümler: Petrol devinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti
DÜNYA
Rusya'da peş peşe esrarengiz ölümler: Petrol devinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti

Başbakan Yardımcısı Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, Çin'in ve Hindistan'ın söz konusu girişimi desteklemediklerini sözlerine ekledi.

Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etmişti.

Putin’den flaş hamle:Rusya ve Taliban buğday, gaz ve petrol anlaşması yapıyor
DÜNYA
Putin’den flaş hamle:Rusya ve Taliban buğday, gaz ve petrol anlaşması yapıyor

Rus petrolünün gizli ortakları
DÜNYA
Rus petrolünün gizli ortakları
18 yıllık eşine dehşeti yaşattı

18 yıllık eşine dehşeti yaşattı

​Bıçakla ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor.
17 yıl hapis cezası alacak

17 yıl hapis cezası alacak

​Mahkemeden net karar: Sonuçları ağır olabilir.
Düşmanca davranışolarak tanımlanıyor

​Ömer Çelik'ten Türk F-16'larına Yunan taciziyle ilgili önemli açıklama.

TFF'nin Riva'daki binasına ateş açıldı.

​Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı.

Biri bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

'Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyorlar' diyerek sert çıktı.

Mahkemeden Gülşen kararı

Mahkemeden Gülşen kararı

Ev hapsinin kaldırılmasını talep etmişti.

​Cesedin yanındaki hediye herkesi şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.