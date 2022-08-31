Ukrayna işgalinin maliyeti arttıkça Vladimir Putin de yeni hamleler yapmaya mecbur kalıyor ve bu sayede kimi beklenen kimiyse sürpriz anlaşmalar devreye girmeye başlıyor.

Yetkililer, Taliban'ın Rusya ile buğday, gaz ve petrol anlaşmasını güvence altına almanın eşiğinde olduğunu söylüyor.

Taliban liderliğindeki Afganistan, yakında Moskova ile petrol ve gaz ithalatı konusunda bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Putin’den flaş hamle Rusya ve Taliban buğday, gaz ve petrol anlaşması yapıyor

Savaş sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar Putin'i yeni anlaşmalar yapmaya itiyor

RUSYA VE TALİBAN ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE

Müzakereler, dünyanın kendisini Moskova'nın enerji piyasasına giderek daha fazla kapatmasıyla başlıyor. Bankalarına yaptırım uygulanan Taliban, fonlarını üçüncü bir ülke üzerinden aktaracağını açıkladı.

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Haber ajansları tarafından bir Taliban heyetinin Moskova'da Rus yetkililerle kazançlı anlaşmalar müzakere etmek ve Rus gazı, petrol ve buğday tedariki için sözleşmeleri sonuçlandırmak için bulunduğu bildiriliyor.

Afganistan Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Habiburahman Habib, bir Taliban heyetinin Moskova'da Rus gazı, petrol ve buğday tedariki sözleşmelerini sonuçlandırmak için olduğunu doğruladı.

TALİBAN: PAZARLIK YAPIYORUZ

Habiburahman Habib, basına yaptığı açıklamada “Rus tarafıyla pazarlık halindeler” dedi.

Bir başka Afgan kaynak, bakanlardan oluşan bir heyetin bu ay Rusya'yı ziyaret ettiğini ve hem Afgan Maliye Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililerin anlaşmalar üzerinde çalışmak için orada kaldığını söyledi.

Bu kaynağa göre de yetkililer “Sözleşmenin metni üzerinde çalışıyoruz, benzin ve benzen konusunda neredeyse anlaştık” dediler.

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Hem Rusya hem de Taliban liderliğindeki Afganistan, uluslararası kuruluşlar ve hükümetler tarafından kendilerine uygulanan ekonomik yaptırımlardan muzdarip.

Taliban geçen yıl ağustos ayında Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirdiğinden beri, ülkenin merkez bankasının varlıkları donduruldu.

Putin’den flaş hamle Rusya ve Taliban buğday, gaz ve petrol anlaşması yapıyor

Taliban anlaşmasıyla ilgili en büyük soru işareti ödemelerin hangi kanalla yapılacağı

PEKİ PARALAR NASIL ÖDENECEK?

Rusya'ya karşı getirilen önlemlerden bazıları, ülkenin finansal rezervlerinin yaklaşık yarısının dondurulması, bankalarının SWIFT finansal işlem sisteminden yasaklanması ve Rus petrol ve kömürüne ambargolar içeriyor.

Yaptırımlar ve Moskova dahil hiçbir yabancı hükümetin Taliban yönetimini resmen tanımadığı gerçeği göz önüne alındığında, Taliban'ın Rusya'ya nasıl ödeme yapacağına dair bir planı olmak zorunda…

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Kulislerde planın resmi bankacılık kanallarını içerip içermediği konusunda henüz yorum yapılmış değil.

DÜNYA Rusya'da 'Taliban' diğer ülkelerde 'terör örgütü'