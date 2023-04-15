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Ekonomi

Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ikinci partisi teslim edildi

Polonya'nın Türkiye’den sipariş ettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) ikinci partisi Polonya ordusuna teslim edildi. Ekim ayında ilk teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA’ların ise yapılan testleri başarıyla geçtiği açıklandı.

16:58 . 15/04/2023 Cumartesi
IHA
Mariusz Blaszczak

Mariusz Blaszczak

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA’ların ikinci partisinin Polonya ordusuna teslim edildiğini duyurdu. Bakan Blaszczak ayrıca ekim ayında ilk parti teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA’ların ise Miroslawiec kasabasındaki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü’nde yapılan testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

Polonya Türkiye’den silahlı insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi

Polonya, Mayıs 2021’de Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla 270 milyon dolara her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı yapmıştı. Mobil kontrol istasyonları, simülatörler, yedek parça stoku, lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzeleri, eğitim ve lojistik desteğini de içeren anlaşmayla Polonya, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. İlk teslimatı Ekim 2022’de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların tümünün teslimatının ise 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


#Polonya
#Bayraktar TB2
#SİHA
#Mariusz Blaszczak
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