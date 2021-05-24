Gündem Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankarada 24 adet SİHA alımı için sözleşme imzalayacak
POLİTİKA

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da: 24 adet SİHA alımı için sözleşme imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alacağını duyurmuştu. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya Türkiye'den SİHA alan ilk NATO üyesi ülke olacak.

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Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankarada: 24 adet SİHA alımı için sözleşme imzalayacak
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Ankara'da

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 alacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Duda'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

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Önümüzdeki yıl teslim edilecek

Euronews'in haberime göre; 24 adet SİHA önümüzdeki yıl teslim edilecek. Bayraktar TB2 SİHA'ları, Polonya'da tanksavar füzesi fırlatıcılarına eşlik edecek, ülke aynı zamanda lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktan TB2 ile ilgili "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı" ifadelerini kullanmıştı.


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