Rolls-Royce’a Türk CEO: Tufan Erginbilgiç görevine başladı

İngiliz devi Rolls-Royce'un CEO'su olarak Temmuz 2022'de Warren East'in yerine atanan Tufan Erginbilgiç için Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tufan Erginbilgiç'i Rolls-Royce CEO'su olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarca yıllık mühendislik ve endüstri tecrübesiyle Tufan, yüksek performans ve sonuç sağlayan, kazanan ekiplerin kanıtlanmış bir lideridir" denildi.

We’re pleased to welcome Tufan Erginbilgic as Chief Executive Officer of Rolls-Royce. With decades of engineering and industry experience, Tufan is a proven leader of winning teams who drives high performance and delivers results. pic.twitter.com/dkLY70JKwk — Rolls-Royce (@RollsRoyce) January 5, 2023

TEKNOLOJİ Rolls Royce uçan otomobil üretecek

EKONOMİ Rolls-Royce'un yeni CEO'su bir Türk oldu: Tufan Erginbilgiç kimdir?

Tufan Erginbilgiç kimdir?

Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

REKLAM

BP Avrupa Perakende Operasyonları Başkanlığı görevinden sonra kârını dört katına çıkararak sektör liderliğine taşıdığı Madeni Yağlar Bölümü Dünya Başkanlığı dahil olmak üzere BP’nin farklı iş kollarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. . 2009 yılında Global Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erginbilgiç, 2014-2020 yılları arasında global yakıtlar, madeni yağlar ve petrokimyasallar alanlarını içeren BP Downstream işinin Genel Müdürü (CEO) olarak görev yaptı.

EKONOMİ Rolls Royce'a Türk CEO: Tufan Erginbilgiç dev şirketin başına geçiyor

Çalışmalarını Londra merkezli sürdürüyor

2011-2018 yılları arasında icracı olmayan üye olarak GKN plc Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. 2020 yılında Global Infrastructure Partners'a (GIP) ortak olarak katılan Tufan Erginbilgiç, enerji sektörü ve global operasyonlara odaklı çalışmalarını Londra merkezli olarak sürdürmekte.

REKLAM

Tufan Erginbilgiç, FTSE 100 üyesi olan DCC plc ve New York Borsa’sında kote CNH Industrial şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Tufan Erginbilgiç, Mayıs 2017'den itibaren Surrey Üniversitesi Stratejik Danışma Kurulunda bulunmakta. Tufan Erginbilgiç, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren Tüpraş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmakta.

EKONOMİ Dünya devine Türk CEO

GÜNDEM Türk CEO'ların küresel başarısı