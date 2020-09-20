Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Almanyanın en zenginler listesinde bir Türk Koronavirüs aşısı geliştirtiren şirketin CEOsu
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk: Koronavirüs aşısı geliştirtiren şirketin CEO'su

Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk: Koronavirüs aşısı geliştirtiren şirketin CEO'su

Almanya, ülkenin en varlıklı listesini açıkladı. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı.

Haber Merkezi DHA
BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin
BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin

Almanya'da ülkenin en zengin isimleri listesi dün açıklandı. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı.

  • Listedeki isimler ise şöyle:
  • "En Zengin Almanlar" listesinde ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar avroluk servetiyle listenin başında yer aldı.
  • 21.45 milyar euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci sırada.
  • 20 milyar euro ile Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı.

2020'nin en zengin 10 insanı
FOTOĞRAF 11
Title
1. Jeff Bezos – Serveti: 188.7 milyar dolar
Title
2. Bernard Arnault ve ailesi – Serveti: 117 milyar dolar
Title
3. Bill Gates – Serveti: 113.6 milyar dolar
Title
4. Mark Zuckerberg – Serveti: 96.7 milyar dolar
Title
5. Warren Buffett – Serveti: 80.3 milyar dolar
Title
6. Mukesh Ambani – Serveti: 79.3 milyar dolar
Title
7. Steve Ballmer – Serveti: 71,5 milyar dolar
Title
8. Larry Ellison – Serveti: 70.9 milyar dolar
Title
9. Larry Page – Serveti: 67.4 milyar dolar
Title
10. Sergey Brin – Serveti: 66.6 milyar dolar
Title
2020'nin en zengin 10 insanı
Başladıkları nokta ile geldikleri konum ile herkesi şaşırtan insanların başarısı hikayesi ve kazandıkları herkese örnek oluyor. 2020 yılı Vikipedi verilerine göre dünyanın en zenginler listesinde bulunan insanlar için şu anda bulundukları konum bir hayaldi. Ancak hedeflerinden vazgeçmediler ve başarıya ulaştılar. Bu insanların servetleri ne kadar olduğu da her zaman merak ediliyor. İşte dünyanın en zengin 10 insanı:

Ülkede ilk kez zenginler listesine bir Türk girdi

Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 3.9 milyar dolarla 93'üncü sırada yer aldı.

Dünyanın en zengin 20 ismi
FOTOĞRAF 21
Title
Jeff Bezos Toplam net değer: 114 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Bill Gates Toplam net değer: 107 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Bernard Arnault Toplam net değer: 99.7 milyar dolar, Sektör: Giyim
Title
Warren Buffett Toplam net değer: 81.5 milyar dolar, Sektör: Yatırımcı
Title
Mark Zuckerberg Toplam net değer: 73.3 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Amancio Ortega Toplam net değer: 68.5 milyar dolar, Sektör: Perakende
Title
Charles Koch Toplam net değer: 59.4 milyar dolar, Sektör: Sanayi
Title
Larry Ellison Toplam net değer: 58.9 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Larry Page Toplam net değer: 58.5 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Sergey Brin Toplam net değer: 56.8 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Francoise Bettencourt Meyers Toplam net değer: 55.0 milyar dolar, Sektör: Tüketim ürünleri
Title
Carlos Slim Toplam net değer: 53.9 milyar dolar, Sektör: Telekomünikasyon
Title
Rob Walton Toplam net değer: 52.9 milyar dolar, Sektör: Perakende
Title
Jim Walton Toplam net değer: 52.7 milyar dolar, Sektör: Perakende
Title
Alice Walton Toplam net değer: 51.8 milyar dolar, Sektör: Perakende
Title
Steve Ballmer Toplam net değer: 51.1 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Mukesh Ambani Toplam net değer: 47.4 milyar dolar, Sektör: Enerji
Title
Jacqueline Mars Toplam net değer:44.4 milyar dolar, Sektör: Yiyecek&İçecek
Title
John Mars Toplam net değer: 44.4 milyar dolar, Sektör: Yiyecek&İçecek
Title
Jack Ma Toplam net değer: 41.8 milyar dolar, Sektör: Teknoloji
Title
Dünyanın en zengin 20 ismi
Her yıl güncellenen "Dünyanın en zenginleri" listesi, Bloomberg tarafından yayınlandı. İlk sıra yine değişmedi. Amazon'un patronu Jeff Bezos listenin ilk sırasında yer aldı.
Abone Ol Google News
Milattan önce yapılmış

Milattan önce yapılmış

Görenleri hayrete düşürüyor.
Görünce şok geçirdiler

Görünce
şok geçirdiler

21 aracın camını sopayla kırdı.
Aylarca evine kimseyi almadı

Aylarca evine kimseyi almadı

Koronavirüs bayram ziyaretine gelen kızından bulaştı.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri.​
31 milyonu aştı

31 milyonu aştı

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu.
'Mavi' dolunay gerçekleşecek

'Mavi' dolunay gerçekleşecek

NASA açıkladı: Nadir görülüyor.
Zorunlu olacak

Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı.
'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Zamana meydan okuyor

Zamana meydan okuyor

​Çivisiz cami 200 yıldır dimdik ayakta.
Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

​Her gün bin kişinin öldüğü ülkede plajlar dolu...
80 hektar kül oldu

80 hektar kül oldu

Küle dönen alan havadan görüntülendi.
Resmen <br>Premier Lig'de

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.