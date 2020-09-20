Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk: Koronavirüs aşısı geliştirtiren şirketin CEO'su

2020'nin en zengin 10 insanı

Başladıkları nokta ile geldikleri konum ile herkesi şaşırtan insanların başarısı hikayesi ve kazandıkları herkese örnek oluyor. 2020 yılı Vikipedi verilerine göre dünyanın en zenginler listesinde bulunan insanlar için şu anda bulundukları konum bir hayaldi. Ancak hedeflerinden vazgeçmediler ve başarıya ulaştılar. Bu insanların servetleri ne kadar olduğu da her zaman merak ediliyor. İşte dünyanın en zengin 10 insanı: