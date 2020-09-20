Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk: Koronavirüs aşısı geliştirtiren şirketin CEO'su

Almanya'da ülkenin en zengin isimleri listesi dün açıklandı. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı.
- Listedeki isimler ise şöyle:
- "En Zengin Almanlar" listesinde ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar avroluk servetiyle listenin başında yer aldı.
- 21.45 milyar euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci sırada.
- 20 milyar euro ile Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı.
Ülkede ilk kez zenginler listesine bir Türk girdi
Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 3.9 milyar dolarla 93'üncü sırada yer aldı.