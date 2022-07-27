Rolls Royce'a Türk CEO: Tufan Erginbilgiç dev şirketin başına geçiyor

İngiliz mühendislik devi Rolls Royce’ta bir Türk CEO’luk koltuğunda oturacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, BP’nin Küresel Rafinaj ve Pazarlama CEO’su Tufan Erginbilgiç görevine 1 Ocak 2023’te başlayacak ve şubat ayında istifa edeceğini açıklayan şirketin eski CEO’su Warren East’in yerini alacak.

Tufan Erginbilgiç

81 MİLYAR DOLARLIK FONUN ORTAĞI

Mühendislik geçmişi olan Erginbilgiç, 20 yılı aşkın bir süredir BP’de görev yaptı. 2020’de ayrılmadan önce, BP’nin rafinaj, petrokimya gibi operasyonlarını içeren alt iş birimlerini yönetti. Altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar doları yöneten bir özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners’ın (GIP) ortağı olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, Tufan Erginbilgiç’in CEO olarak atanmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Frew, “Erginbilgiç, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı” dedi.

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TAM POTANSİYELE ÇIKACAK

Tufan Erginbilgiç ise atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, müşterilerinin enerji geçişini benimserken, önemli ticari fırsatlar ve stratejik evrim döneminde Rolls-Royce’a katılmaktan onur duyduğunu söyledi. Erginbilgiç, “Mühendislik mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım” diye konuştu.