Sabiha Gökçen'de Katar uçuşları yeniden başladı: Çiçeklerle karşılandılar Koronavirüs salgınındaki normalleşme dönemiyle birlikte havacılık sektörü de hız kazanıyor. Yaklaşık dört aylık ara sonrası Katar Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeniden tarifeli sefer başlattı. Haftada üç gün ile başlayan tarifeli uçuşlar, 1 Ağustos’tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2020, 15:10 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2020, 15:16 İHA